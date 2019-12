Buchen.Mit Akrobatik und Artistik auf Schlittschuhen sowie faszinierenden Lichteffekten haben am Freitag 32 Artisten rund 150 Besucher in der Stadthalle Buchen beeindruckt. Der „Moscow Circus on Ice“ präsentierte in zwei Aufführungen sein neuestes Programm „The Grand Hotel“.

Auf der Bühne hatten die Veranstalter Teflon-Kunststoffeisplatten ausgelegt. Auf diesen konnten die Künstler laufen wie auf Natureis, allerdings ohne Schmelzwasser oder Unebenheiten. Ganz ohne Worte erlebten die Zuschauer ein Potpourri an Akrobatik, Showtanz und Eislaufkunst. Die Darsteller schlüpften in insgesamt mehr als 400 farbenfrohe und fantasievolle Kostüme. Auch dank der Lichteffekte fühlte man sich in eine Welt der Mythen und Sagen versetzt. So beherrschten zeitweise zum Beispiel auf ihren Stelzenkufen glitzernd gekleidete Grazien die Bühne. Phosphoreszierend gekleidete Gesellen spielten mit großen, illuminierten würfelartigen Gestellen.

Liebe, Hass und Intrigen, Abenteuer und Überraschungen: Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ort als ein Grand Hotel, an dem unterschiedliche Stimmungen und Charaktere der Gäste so oft aufeinandertreffen. Der Hotelportier sorgte mit seiner Pantomime und Mimik für lustige Momente. Als Tollpatsch geriet er immer wieder in ungeschickte Situationen, konnte in diesen aufgrund seines witzigen und leicht unbeholfenen Charakters jedoch stets dem Schlimmsten entgehen. Immer wieder bezog der Portier das Publikum mit ein, zum Beispiel mit einem Klatschspiel.

Jongleure verblüfften durch ihre Jonglagen ebenso wie andere Artisten mit Rhön-Rädern.

Und immer wieder unterbrachen die Darsteller ihre Akrobatik durch eine Art Schautanz auf dem Eis. Mit einem großen, verwirrenden und dadurch beeindruckenden Seilhüpfen vieler Darsteller endete eine äußerst abwechslungsreiche und künstlerisch niveauvolle Show. mb

