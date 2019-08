Akribische Ermittlungsarbeit führte die Polizei zu den drei Tätern

Buchen.Den Geldbeutel einer gehbehinderten 79-Jährigen stahlen Unbekannte am 12. Juni aus deren Gehwagen, als die Seniorin gerade dabei war, in einem Lebensmitteldiscounter in der Franz-Xaver-Schmerbeck-Straße in Buchen Pfandflaschen abzugeben. Nach der Tat nahm der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Buchen seine Arbeit auf. Die Beamten konnten durch akribische Ermittlungsarbeit den weiteren

...