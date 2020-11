Adventskranz „wächst“ jeden Tag

Götzingen.Mit einem Impuls beginnt am Sonntag, 29. November, um 10.30 Uhr am Dorfplatz der Weg durch den Advent. Dort wird auf Initiative des kfd-Leitungsteams ein Adventskranz gestaltet, der mit jedem Tag wächst und so den Weg auf Weihnachten hin symbolisiert. Dieser Kranz wird wie alle mitgebrachten Adventskränze im Rahmen der Feier gesegnet. Das Gemeindeteam greift die Symbole am Adventskranz in der Kirche auf und lädt in den kommenden Wochen zum Atemholen und stillen Gebet in die Kirche ein. Persönliche Anliegen und Bitten können zu Hause notiert und an einem eigens gestalteten Platz am Marienaltar abgelegt werden. Es sind die aktuellen Regelungen zu beachten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020