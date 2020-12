Adventskranz lädt zum Verweilen ein

Götzingen.Vielerorts herrscht großes Wehklagen über abgesagte Events, und gelegentlich sieht es so aus, als müsste sogar Weihnachten Coronabedingt ausfallen. Nicht so in Götzingen. Zentral am Dorfplatz gelegen und doch fernab des städtischen Trubels lädt ein überdimensionaler Adventskranz zum Verweilen ein.

Von den Frauen der KfD initiiert und aufgestellt rückt der Adventskranz die einst als „stille Zeit“ bezeichneten Wochen vor Weihnachten in ein besonderes Licht.

Wort-Gottes-Feier zum Auftakt

Wer sich die dort ausgehängten Texte und Gedanken zu Gemüte führt, kann den eigentlichen Sinn der Adventszeit erahnen: Innehalten, umkehren und doch nach vorne schauen.

In einer Wort-Gottes-Feier wurde am Sonntag der Adventsweg eröffnet. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung des Gemeindeteams St. Bartholomäus und brachten ihre Adventskränze zum Dorfplatz. Dort wurden sie zusammen mit ihrem „großen Bruder“ gesegnet. Unter Federführung von Ilse Aumüller stimmten die Mitglieder des Gemeindeteams die Gläubigen mit Schriftlesungen und Gebeten auf die bevorstehende Adventszeit ein. Adventliche Weisen erklangen abwechselnd gespielt von einem Blockflötenduo und gebetet von der Gemeinde.

„Wachsam sein“, so der Tenor dieser Feier, kann eine Tugend sein, die uns in allen Bereichen des Lebens als Vorbereitung auf Weihnachten dienen kann.

Wenngleich die Auswirkungen der Pandemie auch an diesem Vormittag unübersehbar waren, wurden sie doch überstrahlt von der Hoffnung und Zuversicht auf die kommende Menschwerdung Gottes.

An jedem Sonntag neue Station

Das Licht der Adventskranzkerzen erwartet jetzt die Besucher und für jede Familie hängt ein kleines Päckchen bereit, das mit Rezepten, Geschichten und Bastelanleitungen die Wartezeit auf das Christkind verkürzen hilft. An jedem Adventssonntag ab 11.30 Uhr wird eine neue Station dieses Adventsweges installiert. Die Stationen des Wegs werden auch am Marienaltar der Götzinger Pfarrkirche aufgegriffen und laden dort zum Stillewerden ein.

Zuhause vorbereitete Fürbitten und Gebetsanliegen dürfen dort in einer bereitgestellten Schatzkiste abgelegt werden. Die Frauen der KfD und das Gemeindeteam hoffen, durch diesen Weg ein Licht der Hoffnung zu entzünden.

