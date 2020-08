Abschied im „grünen Klassenzimmer“

Buchen.Ihren mit der Realschule gleichwertigen Abschluss haben die Schüler der zweijährigen Berufsfachschule (BFS) an der Helene-Weber-Schule in der Tasche. Kein Wunder, dass Freude vorherrschte, als die Klassen im „grünen Klassenzimmer“ der Schule am Freitag verabschiedet wurden. Und doch blickten alle Beteiligten mit einem wehmütigen Auge zurück, war doch die gemeinsame Zeit schön gewesen.

In seiner Rede betonte Schulleiter Christof Kieser, dass dieser Abschied eigentlich ein ganz anderer hätte werden sollen, viel festlicher und in der Stadthalle, statt unter freiem Himmel.

Von Pandemie geprägt

Doch die globale Pandemie hätte auch dieser Veranstaltung, aber auch dem Weg dorthin mit Prüfungsvorbereitung und -durchführung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch könnten alle Beteiligten stolz auf das Geleistet sein.

Aufgrund der Pandemiebekämpfung wurden die beiden Klassen 2BFH2 (hauswirtschaftliches Profil), und 2BFP2 (pflegerisches Profil) in zwei Blocks und damit getrennt voneinander verabschiedet.

Folgende Schüler haben unter Studienrat Patrick Held in der 2BFH2 den Abschluss erreicht: Samira Ackermann, Antonie Baumann, Chakira Benalia, Virginia Berin, Lara Götz, Julia Gromik, Amelie Haun, Meri-Bet Hristova, Adrian Landsdorf, Annelie Ludwig, Andrea Rispoli, Sebastian Roth, Shakira Schlär, Lena Schmidt, Tom Schüssler und Anastasia Tschernawin.

In der 2BFP2 unter Oberstudienrätin Kira Münkel haben folgende Schüler bestanden: Maysam Alsbaie, Magdalena Beck, Angelo Brückner, Anna Geier, Melissa Häfner, Lea Kirchgeßner, Rhea Neuberger, Vivian Pfliegensdörfer, Maike Reiter, Lara Rohmann, Michelle Roth, Isabella Schmiedl, Sina Schork, Jasmin Schrimpf, Aaliyah Schwing, Aylin Sen, Ceyda Sisman, Romy Steichler und Oliwia Szpakowska.

Für einen Notendurchschnitt von 2,0 erhielt Isabella Schmiedl ein Lob. Amelie Haun erhielt für einen Notendurchschnitt von 1,8 einen Preis.

