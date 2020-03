Abnahme der Sportabzeichen

Buchen.Beim Sportabzeichen-Stützpunkt des TSV 1863 Buchen besteht wieder die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben – auch für Menschen mit einer Behinderung. Interessierte und der bestehende Sportabzeichen-Treff können jeden Dienstag, erstmals am 5. Mai, ab 18 bis 20 Uhr im Frankenlandstadion leichtathletische Disziplinen üben und abnehmen lassen. Weitere Treffpunkte sind: 12., 19., und 26. Mai; 2., 9., 16., 23., und 30. Juni; 7., 14., 21., und 28. Juli; 4., und 25. August; 1., 8., 15., 22., und 29. September; 6., und 13. Oktober. Für das Schwimmen, Kurz- und Langstrecke, besteht mittwochs von 19 bis 20 Uhr im Hallenbad die Möglichkeit, so lang das Hallenbad geöffnet hat, ansonsten im Freibad, bei den Schwimmmeistern und am Mittwoch, 29. Juli, ab 18 Uhr im Freibad. Für das Radfahren besteht sonntags am 17. Mai, 21.Juni, 26. Juli und 6. September die Möglichkeit, Abfahrt ist immer am Parkplatz „Reichsadler“ um 10 Uhr. E-Bikes sind nicht erlaubt, ein Helm ist Pflicht. Die Turndisziplin kann in der Sport- und Spielhalle beim Hallenbad mittwochs von 19.30 bis 20.30 Uhr geübt und abgenommen werden. Weitere Informationen gibt es bei Roland Schwarz, , Telefon 06281/4855 oder 0175/6876913.

