95 Artikel im Online-Shop

Buchen.Heimatbücher und -chroniken von Buchen und den Stadtteilen, Bildbände über die Stadt und die Region, Wanderpläne und -bücher wie das beliebte „Wanderbuchen“ – das alles und noch viel mehr ist seit Mitte dieses Jahres im Online-Shop der Stadt Buchen unter shop.buchen.de verfügbar.

95 Artikel werden dort bereitgehalten, darunter auch Postkarten, Souvenirs wie der Höhlentropfen „Platsch“ oder einzelne Bände aus der Schriftenreihe des Bezirksmuseums, Bücher zum bekannten Komponisten Joseph Martin Kraus und zum früheren jüdischen Leben in Buchen. Eine Fundgrube für alle Buchener Bürger, für Geschichtsinteressierte, Wanderlustige und alle, die irgendwie den Draht in die Heimat nicht abreißen lassen möchten. Bei einer Bestellung kann zwischen den Zahlungsarten Rechnung – hier werden die Artikel kostengünstig nach Hause geliefert – oder Barzahlung bei Abholung im Rathaus in Buchen wählen. Mit dem Online-Shop wurde eine geeignete Plattform geschaffen, alle Veröffentlichungen von Seiten der Stadt in der Vergangenheit und Zukunft sichtbar und auch für Bürger nutzbar zu machen. Die Bestandsliste gibt Aufschluss darüber, welche Schriften in welcher Anzahl vorhanden sind. Nachfragen lohnt sich; auch wenn im Buchhandel oder an anderen Stellen das Buch nicht mehr lieferbar ist, kann es im Rathaus noch vorrätig sein.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019