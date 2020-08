93 960 Euro für ein privates Projekt in Buchen

Neckar-Odenwald-Kreis.Wie Minister Peter Hauk (MdL) mitteilt, will die Landesregierung vor dem Hintergrund der zahlreichen Erschwernisse durch die Corona-Pandemie die Unternehmen im ländlichen Raum mit allen Möglichkeiten unterstützen. Etlichen Betrieben sei es möglich, auch in der Krise zu investieren und so die Weichen für eine gute, robuste Zukunftsgestaltung zu stellen.

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) unterstütze diese Weichenstellung kurzfristig: Über den Sommer gibt es mehrere kleine, monatliche Aufnahmen in die Förderung. „Die anhaltende, positive Resonanz zeigt, dass wir damit einen Nerv getroffen haben“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, in Stuttgart. Im Rahmen der Juli-Entscheidung konnten bereits zehn wichtige Projekte eingeplant werden, nun war dies für 20 weitere Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von 1,7 Millionen Euro möglich. Landesweit liegt das angestoßene Investitionsvolumen bei insgesamt 17 Millionen Euro.

Von der aktuellen Förderauslobung profitiert auch ein Vorhaben im Neckar-Odenwald-Kreis. Knapp 94 000 Euro fließen in eine private Initiative in Buchen. Das Projekt stärke die Grundversorgung vor Ort.

Eine solche schnelle Förderung über das ELR stehe allen Unternehmen im ländlichen Raum mit bis zu 100 Mitarbeitern offen. „Wichtig ist uns, dass die Projekte umsetzungsreif sind und nach der Bewilligung zügig begonnen werden können“, so der CDU-Landtagsabgeordnete.

Die geförderten Projekte stärken die lokale Wirtschaft und die Grundversorgung in den Gemeinden nachhaltig. Zwei Projekte zur medizinischen Versorgung, zwei Lebensmittelgeschäfte, verschiedenste Investitionen von Unternehmen des Handwerks sowie umfassende Investitionen und fünf gastronomische Projekte stellen die Versorgung und die Lebensqualität im ländlichen Raum auf stabile Füße. „Diese positiven Impulse wünschen wir uns und so nehmen wir diese, über alle Regierungsbezirke verteilten Projekte gerne ins ELR auf“, sagte Minister Hauk.

Noch bis Ende August können Unternehmen über die Gemeinden weitere kurzfristige Aufnahmeanträge stellen. „Mit dem an die aktuelle Situation angepassten Förderweg trägt das ELR dazu bei, auch in dieser, von Unsicherheit geprägten Zeit effiziente Strukturhilfe zu leisten“, sagte der Minister. Der ländliche Raum in Baden-Württemberg solle seine in der Fläche beeindruckende wirtschaftliche Stärke beibehalten.

„Dieses Ziel genießt höchste Priorität und ich bin überzeugt davon, dass die aufgenommenen Projekte dazu einen guten Beitrag leisten werden“, so der Minister.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020