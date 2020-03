80-Jähriger stirbt bei Waldarbeiten

Elztal.Seinen schweren Verletzungen erlag ein 80-Jähriger nach einem Arbeitsunfall in Elztal. Der Mann arbeitete am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, gemeinsam mit einem Angehörigen im Gewann „Rittersbach“ in der Nähe von Elztal in einem Wald.

Vermutlich vom Traktor überrollt

Während der Arbeiten an einem Abhang rollte der hierzu genutzte Traktor plötzlich los, so die Polizei. Ein Versuch, noch auf den Traktor aufzusteigen, misslang. In der Folge wurde der Mann vermutlich durch das Fahrzeug erfasst.

Der Schwerverletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Am Samstag erlag er seinen Verletzungen.

