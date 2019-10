65-Jährige trafen sich

Buchen.Irmtraud Kirchgeßner und einem kleinen Mitarbeiterteam ist es zu verdanken, dass das Treffen des Jahrgangs 1954 und 1955 zu einem Gelungenen wurde. Im Mittelpunkt stand der persönliche Austausch von aktuellen und vergangenen Ereignissen auch beim Genießen der kulinarischen Köstlichkeiten des Hotels „Prinz Carl“. Je nach Interesse konnte der Tag gefüllt werden: An den Gräbern Verstorbener aus dem Jahrgang wurde ein Gesteck niedergelegt, die „alla hopp!“-Anlage begeisterte vor allem die Fitnessfreaks; die immer wieder faszinierende Aussicht bei strahlendem Sonnenschein auf den ehemaligen Schulort Buchen vom Stadtturm aus, sowie der Gang durch diverse Räumlichkeiten mit anschließender Möglichkeit, das Heimatmuseum zu besichtigen, erfreute nicht nur die historisch Interessierten. Beim Abschied war man sich einig: Ein Treffen mit den ehemaligen Klassenkameraden in Buchen ist ein schönes Ereignis, das spätestens in fünf Jahren wiederholt werden soll. Bild: Jahrgang

