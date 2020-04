6000 Euro gingen an Selbsthilfe-Netzwerk

So schwer es auch fällt und so viele es auch bedauern mögen, die Absage des für 22./23. Mai geplanten „Help! Festival 2020“ war aufgrund der Entwicklung in Sachen Corona unaus-weichlich.

Götzingen. Die beim „Help! Sommermärchen-Team“ lange gehegte Hoffnung, da Konzept und Vorberei-tung schon sehr weit fortgeschritten waren, hat sich zerschlagen. Einzig positiver Aspekt ist dabei, dass begründete Hoffnung auf die Durchführung des Festivals im kommenden Jahr gegeben ist, da alle an der Projektierung Beteiligten „bei der Stange“ bleiben wollen. Für die bisherige Mitarbeit und weitere Unterstützung ist das „Help! Sommermärchen-Team“ daher allen Bands und Mitorganisatoren, der Ortschaftsverwaltung und dem FSC Rinschheim sowie allen Helfern sehr dankbar.

Und zu guter Letzt hegt man natürlich die Hoffnung, dass sich bald alles zum Besseren wendet und dann wenigstens das für November projektierte Caribic-Revival noch stattfinden kann.

Mit dem Festival-Erlös sollte ja unter anderem das Selbsthilfe-Netzwerk des Neckar-Odenwald-Kreises, in dem 51 im Kreis agierende Selbsthilfegruppen von Adipositas-Hilfe bis Trauer-Hilfe engagiert sind, un-terstützt werden. Da nun gerade die für zahlreiche Mitbürger so wichtige Arbeit dieser Einrichtung durch die Corona-Misere an Bedeutung zunimmt und gleichzeitig aber vor besondere Herausforderungen gestellt wird, denn die gewohnten Treffs können nicht stattfinden, will man die geweckten Erwartungen keinesfalls enttäuschen.

Daher hat man sich beim Verein „Help! Sommermärchen-Team“ entschieden, trotz der Verschiebung des Festivals dem Selbsthilfe-Netzwerk 6000 Euro aus dem Dank der Mitgliederbeiträge und eingegangener Spenden glücklicherweise vorhandenen Fundus zu übergeben. Der Verein versteht das als schnelle Hilfe zur Unterstützung bei den derzeit so dringend notwendigen Hilfsbemühungen.

„Corona-Zwängen“ angepasst

Ganz den „Corona-Zwängen“ angepasst, trafen sich in freier Natur am Rinschheimer Ortseingang bei der Werbetafel für die nun umständehalber abgesagte Veranstaltung die Help-Vereinsvorsitzenden mit Sigrun Ruck vom Selbsthilfenetzwerk zur Spendenübergabe.

Aufgaben erläutert

Sigrun Ruck erläuterte kurz Aufgaben und Arbeitsweise der noch jungen Kreis-Institution, die unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark!“ möglichst vielen in unterschiedlichen Bereichen hilfsbedürftigen Bürgern über Selbsthilfeangebote Unterstützung zur Verbesserung ihrer Lebenssituation vermitteln möchte. Gerade in der momentan so angespannten Situation sei dieses Bemühen allerdings mit besonderen Herausforderungen verbunden, und da sei diese finanzielle Unterstützung willkommen und sehr hilfreich. Ruck zeigte sich sehr erfreut über diese Hilfe und die damit verbundene Anerkennung des Engagements des Netzwerkes und dankte dem Verein „Help! Sommermärchen-Team“ für die Spende. jm

