60-jähriger Bewohner wurde schwer verletzt

Zu einer Gasverpuffung kam es am Samstag in Buchen. Ein Bewohner wurde schwer verletzt.

Buchen. Lediglich ein dumpfes Geräusch sei zu hören gewesen, berichteten Anwohner. Dahinter verbarg sich eine Gasverpuffung, die sich am späten Samstagnachmittag in der Professor-Karl-Schumacher-Straße in einem Garagenanbau ereignete. Ein 60-jähriger Bewohner, welcher sich in dem Anbau aufhielt,

...