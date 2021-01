5810 Euro für neue BGB-Küche

Buchen.Über eine Spende in Höhe von 5810 Euro freute sich der „Verein gesunde Ernährung und Ganztagsbetreuung des Burghardt-Gymnasiums Buchen“ (VgE). Der Verein hat bei der Volksbank Franken über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ das Projekt „Anschaffung einer Küche für die Cafeteria am BGB“ gestartet. Die Aktion war erfolgreich: Als Projektsumme wurden 5000 Euro angesetzt, mit 5810 Euro wurden 116 Prozent des gewünschten Finanzierungsziels erreicht, an dem sich die Volksbank Franken mit 2500 Euro beteiligte. Im Joseph-Martin-Kraus-Saal nahm Vorständin Karin Fleischer von der Volksbank Franken nun die offizielle Spendenübergabe vor.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.02.2021