500 Schafe wanderten am Wochenende durch das Morretal

Hettigenbeuern.Etwa 500 Schafe waren am Wochenende im Morretal zu sehen.

Zusammen mit Schäfer Olaf Ruppe und drei Hütehunden wanderte die Schafherde aus Mönchberg im bayrischen Spessart am Sonntag durch das Tal. Den größten Teil des Jahres, so erzählt der Schäfer, sind die Schafe unterwegs. Ruppe, der diese Berufung seit über 46 Jahren ausübt, und seine Herde ziehen von Hettigenbeuern weiter über Hainstadt nach Walldürn und dann über Miltenberg bis Ende März zurück in den Heimatstall in Mönchberg im Spessart. Viele Spaziergänger machten einen kurzen Halt und bewunderten die Schafherde – sowie den Hirten.

{element}

Denn: Es ist sicherlich nicht einfach, bei diesen nassen und kalten Temperaturen durch die Natur zu ziehen. hes

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.02.2021