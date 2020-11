44 neue Fälle am Mittwoch

Neckar-Odenwald-Kreis.Nach drei Tagen mit wenigen Neuinfizierten ist die Zahl jetzt wieder hoch: 44 neue Fälle wurden am Mittwoch gemeldet. „Die hohe Zahl ist auf ein Infektionsgeschehen in familiären Kontexten zurückzuführen“, so Pressesprecher Jan Egenberger. „Es handelt sich um Fälle, die uns zwischen Dienstagnachmittag und Mittwoch erreicht haben, da ist im Amt nichts liegengeblieben.“ Bei 29 Personen bestand

...