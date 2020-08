4180 Euro als Spendensumme übergeben

Waldhausen.Auch das zweite Crowdfunding-Projekt der Volksbank Franken in Waldhausen war nahezu ein Selbstläufer. Prokurist Reiner Münch übergab zusammen mit der zuständigen Marketing-Sachbearbeiterin Christiane Pföhler 4180 Euro an den Projektinitiator Wolfgang Lindenmaier vom Förderverein des SV Rot-Weiß Waldhausen und an Waldhausens Ortsvorsteher Alexander Leix. Im Beisein zahlreicher Spende ging kürzlich die Übergabe der Summe am Dorfbrunnen über die Bühne. Lindenmaier zeigte sich erfreut, dass nun auch bald in Waldhausen ein Defibrillator für den Notfall bereit steht. Er bedankte sich bei den örtlichen Vereinen und den privaten Spendern für die Unterstützung, und hob ganz besonders den Gemeinschaftsgedanken sowie die finanzielle Unterstützung der Volksbank Franken hervor.

Prokurist Reiner Münch ging nochmals kurz auf den Grundgedanken der Crowdfunding-Aktion sowie die „Herkunft“ der von der Volksbank zur Verfügung gestellten Gelder ein, die allesamt aus dem Topf der Gewinnsparer der Bankkunden kommen. Ortsvorsteher Alexander Leix betonte, dass das Miteinander vor allem auch dank der Vereine in Waldhausen so gut funktioniere. Der Übergabe des Spendenschecks sowie der Foto-Session schloss sich noch ein kleiner Umtrunk an. WoLi

