40 000 Fachbesucher bei der Blechexpo in Stuttgart

Hainstadt.Das Hainstadter Unternehmen Scheuermann und Heilig (SH) präsentierte sich bei der internationalen Fachmesse für Blechbearbeitung – der Blechexpo in Stuttgart, dem diesjährigen Branchenhöhepunkt. Neue Technologien, ein umfassendes Produktspektrum und Trends am Markt ermöglichten viele informative Gespräche zwischen Besuchern und SH.

Über 40 000 Fachbesucher verschafften sich in Stuttgart beim Treffpunkt aller Profis der Blechbearbeitung vier Tage lang einen Überblick zu der kompletten Prozesskette der Blechumformung. Mit 1500 Ausstellern lockten alle großen Marktführer der Branche das internationale Publikum an und zeigten Markttrends auf.

Scheuermann und Heilig präsentierte das gesamte Produktportfolio an Stanz-Biegeteilen, Federn und Baugruppen aus Metall und Kunststoff. SH greift bei innovativen Ideen aktuelle Zukunftsthemen auf und setzt diese umformtechnisch um. So steht die Entwicklung von Produkten für die Themenbereiche E-Mobility und alternative hybride Antriebstechnologien auch bei SH im Vordergrund. Beispiel hierfür ist unter anderem die Technologie des Stanzpaketierens. Stanzpakete finden ihre Verwendung in Spulen für Elektromotoren. E-Autos, E-Bikes und E-Scooter sorgen derzeit für eine starke Nachfrage nach leistungsfähigen Elektromotoren. Das Stanzpaket hat im Bauteil einen wesentlichen Einfluss auf die elektrischen, magnetischen und mechanischen Eigenschaften des Elektromotors. Bei SH werden aus vielen identisch gestanzten Einzelteilen kompakte Stanzpakete in hoher Hubzahl gefertigt. Aktuell entwickelte SH ein weiteres Stanzpaket, das seinen Einsatz in einer elektrischen Zahnbürste hat.

Für den Medtech-Markt produziert SH anspruchsvolle Baugruppen in hohen Millionenstückzahlen, die sich beispielsweise in Inhalatoren, Insulin-Pens, Blutzuckermessgeräten, Hörgeräten, Notfall-Pens oder Dialysegeräten wiederfinden. SH liefert für die hochsensiblen Anforderungen der Medizintechnik zuverlässige und vor allem sichere Produktlösungen.

SH zeigte den Besuchern am Messestand Ideen für nachhaltige Produktoptimierungen, die verstärkt ihren Einfluss in energieeffizienten und ressourcenschonenden Prozessen finden. Es können sich Einsparungen von CO2-Emissionen über die gesamte Prozesskette nachweisen lassen. Nicht-wertschöpfende Abläufe werden im Prozess eliminiert und dadurch Leistung und Kompetenz erhöht.

Ein weiterer Hingucker am SH- Stand war ein original Bosch E-Bike Motor der neuesten Generation, der Bosch Performance CX Gen4 Antrieb. Die Gewichtsersparnis des neuen Modells wird dank Nutzung verschiedener Leichtbaumaterialien erreicht. Daran haben Bauteile von SH einen nicht unbedeutenden Anteil. Die vier von SH produzierten Baugruppen sind notwendige Verbindungselemente zwischen dem Rahmen des E-Bikes und dem Motor und wurden gemeinsam mit dem Kunden entwickelt. Alle Montage-Baugruppen werden aus hochfestem Aluminium hergestellt, selbstsichernde Muttern werden innerhalb des Fertigungsprozesses eingepresst.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019