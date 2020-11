38-Jähriger sitzt in Haft

Buchen/Mosbach.Einen weiteren Erfolg im Kampf gegen die Betäubungsmittelkriminalität verbuchten die zentrale Ermittlungsgruppe der Polizei Mosbach und die Kriminalpolizei Mosbach. Bereits am 19. November wurde nach umfangreichen Recherchen die Wohnung eines 38-Jährigen in Mosbach durchsucht, so die Beamten. Hierbei verdichteten sich zudem Hinweise auf einen 40-Jährigen aus dem Raum Buchen, welcher einen Betäubungsmittelhandel betrieb.

Noch am selben Tag wurde die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Es wurden unterschiedliche Betäubungsmittel in verschiedenen Formen aufgefunden, zudem wurden gefälschte Ausweisdokumente und illegale Zigaretten festgestellt. Durch das Amtsgericht Mosbach wurde ein Haftbefehl erlassen, der umgehend in Vollzug gesetzt wurde. Den 38-jährigen Mosbacher erwartet eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020