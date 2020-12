Buchen.Traditionell findet bei der Weiss-Unternehmensgruppe zum Jahresende eine Weihnachtsfeier statt, an der Mitarbeiter geehrt werden und an der das alte Jahr reflektiert wird. In diesem Jahr ist, aufgrund von Covid-19, alles anders: Trotz alledem ist Uwe Weiss die Wertschätzung seiner Mitarbeiter und deren Arbeit sehr wichtig. „In dieser herausfordernden Zeit müssen wir einfach neue Wege gehen. Und diese zwischenmenschlichen Momente der Wertschätzung dürfen trotz Einschränkungen nicht unter den Tisch fallen.“, so Weiss bei seiner kleinen Ansprache. Er dankte allen für das Engagement und die jahrelange Treue zum Unternehmen.

In diesem Jahr fand also die Ehrung in einen anderen kleinen Rahmen statt, um die 25 Arbeitsjubilare zu würdigen. Uwe Weiss gratulierte acht Beschäftigten zur zehnjährigen, drei Beschäftigten zur fünfzehnjährigen, neun Beschäftigten zur zwanzigjährigen, vier Beschäftigten zur fünfundzwanzigjährigen und einem zur dreißigjährigen Betriebszugehörigkeit.

Damit versammelten sich 373 Jahre Berufserfahrung der Jubilare. „So ein Dienstjubiläum ist neben dem Ausdruck von Lebens- und Berufserfahrung ein wichtiger Meilenstein im Berufsleben, der eine Ehrung wert ist. Wer kann in der heutigen Zeit noch sagen, dass er zehn, 15, 25 oder sogar 30 Jahre bei ein und demselben Unternehmen beschäftigt ist?“, so Uwe Weiss. Die hohe Zahl an erfahren Mitarbeitern zeigt auch, wie gut die Weiss GmbH aufgestellt ist – denn Erfahrung kann man nicht kaufen.

Geehrt wurden die Jubilare Rainer Aweida, Matthias Biller, Sven Haferkorn, Rainer Jürgen Henn, Andreas Kaphengst, Angela Kübler, Alexei Lang, Hakan Sen (jeweils zehn Jahre), Thomas Andres, Michael Büchler, Daniel Steinfeld (jeweils 15 Jahre), Christian Dreier, Woldemar Gieck, Frank Hellinger, Sigrid Ihrig, Danijel Kerec, Josef Reimann, Matthias Reinhard, Elke Roth, Thomas Schnorr (jeweils 20 Jahre), Roland Bühler, Oliver Diehm, André Hörr, Bernward Müller (jeweils 25 Jahre), Sven Erfurt (30 Jahre) .

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020