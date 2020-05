3629 Verträge sind in Buchen nötig

Buchen.Über den flächendeckenden Glasfaserausbau durch die Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) informierten das Gremium am Mittwoch in der Stadthalle Ausbauleiter Marcus Böker, der das Vorhaben bereits vor dem Kreistag erläutert hatte (die FN berichteten), und Bürgermeister Roland Burger. Der Gemeinderat nahm das Projekt zustimmend zur Kenntnis und gab dem Bürgermeister den Auftrag, unterstützend zu wirken.

Der Glasfaserausbau soll im gesamten Kreis erfolgen. Alle 27 Städte und Gemeinden haben sich mit der Kreisverwaltung zusammengeschlossen, um ein gemeinsames Projekt zum flächendeckenden Glasfaserausbau auf Fibre to the building (FttB)-Basis mit der Breitbandversorgung Deutschland GmbH zu starten. Glasfaseranschlüsse sollen tatsächlich bis in jedes der 44 000 Gebäude im Kreis hinein entstehen, um künftig Bandbreiten im Gigabit-Bereich zu ermöglichen. BBV plant, mit einer eigenen Tochtergesellschaft BBV Neckar-Odenwald bis 2024 den gesamten Kreis auf eigenwirtschaftlicher Basis auszubauen – ohne jeglichen Zuschuss. Möglich wird das auf 110 Millionen Euro veranschlagte Projekt aber nur, wenn in der Vorvermarktungsphase eine Mindestquote von Vorverträgen mit Hauseigentümern und Unternehmen erreicht wird. In Buchen mit allen Ortsteilen sind das 3629 Verträge, die bis zum Frühjahr benötigt werden, kreisweit handelt es sich um rund 25 000. Durch das vorhandene Netz bestehend aus Rohrbündeln und Glasfaserleitungen des Eigenbetriebes EDB, das langfristig an BBV vermietet werden soll, sei Buchen im Vorteil, wie Roland Burger unterstrich. Laut Marcus Böker könnten deshalb in Buchen die Tiefbaumaßnahmen schon sehr früh beginnen. borg

