3000 Botschafter für die heimische Landwirtschaft

Gleich zwei Betriebe nutzten die Landesaktion „Gläserne Produktion“, um sich den Besuchern vorzustellen: Der Heimentaler Biohof Kunzmann und der Putenmaststall „Rinschheimer Hof“.

Schefflenz/Rinschheim. „Wir freuen uns, dass Sie, nicht nur heute, die Sau rausgelassen haben“, meinte der Schefflenzer Bürgermeister Rainer Houck in seinem Grußwort bei der „Gläsernen Produktion“ auf dem Heimentaler Biohof Kunzmann an die Familie Kunzmann gewandt. Denn immer mehr Verbraucher möchten wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen und wie diese produziert werden.

Wie groß das Interesse ist, zeigte nicht nur der Blick auf das als Parkplatz dienende Feld. Auto an Auto reihte sich dort aneinander. Das Festzelt war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Lea Dengel, die den Eröffnungsgottesdienst moderierte, die Gäste willkommen hieß. Sie gab einen kurzen Überblick über die Geschichte des Hofes und leitete mit einer lustigen Geschichte zu Pastor Thomas Zobeleys Predigt über.

„Zu Zeiten Jesu gab es keine Unterschiede in der Landwirtschaft, es gab nur Bio-Bauern“, meinte Zobeley, der das Verbreiten von Gottes Botschaft mit dem Aussäen von Getreide verglich. Sowohl Landwirte als auch Prediger wüssten: „Nicht jedes Samenkorn geht auf.“ Auch müsse man aufpassen, dass das Unkraut in Form von Habgier und Neid nicht den Glauben überwuchere.

Nach der eindrücklichen Predigt hieß Simon Kunzmann alle auf dem Heimentaler Biohof willkommen: „Ich bin jedem von Ihnen dankbar, dass Sie hier sind!“, so der Landwirt, der zu den Hofführungen einlud.

Bauern haben nichts zu verbergen

Die Bedeutung der rund 3000 Besucher bei der „Gläsernen Produktion“ samt Hoffest unterstrich auch Albert Gramling, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Neckar-Odenwald. „Sie sind Botschafter für die Wichtigkeit unserer heimischen Landwirtschaft“, meinte er und bat darum, möglichst vielen von den Erlebnissen zu erzählen.

„Unsere Bauern haben nichts zu verbergen“, stellte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, klar. Vielmehr schützten sie mit ihrer Arbeit die Kulturlandschaft. Ins gleiche Horn stieß auch MdB Alois Gerig. Er dankte Simon und Ellen Kunzmann mit ihrer Familie und ihrem Team für ihre Mühe. Häufig werde die Landwirtschaft an den Pranger gestellt, so Gerig. Dabei vergesse der Verbraucher, dass er nur aufgrund der Arbeit der Landwirte „wie die Made im Speck leben könne“. Ein Aktion wie die „Gläserne Produktion“ führe dazu, das „Verständnis in der Bevölkerung zu erhöhen“. Denn „alles geht nicht zum Nulltarif“.

Der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih freute sich als dritter Grußwortredner, dass gewissermaßen alles schon gesagt sei. Er wünschte allen einen spannenden, interessanten Tag, denn: „Heute ist ein Tag, an dem die Landwirtschaft für sich selbst spricht“.

Für sich selbst sprachen dann auch die Produkte. Vor dem Zelt waberte der Geruch von frisch gegrilltem Spanferkel über die Wiese, unweit davon waren Bio-Pommes sowie Bratwurst und Hot-Dog zu bekommen. Das Mosbacher Brauhaus sorgte dafür, dass niemand Durst leiden musste. Und nicht nur hier, auch vor den Ständen auf dem kleinen „Marktplatz“, auf dem sich die Bäckerei „Fritze Beck“, die Kaffeebar Mosbach sowie der Hof Edelmann seine Produkte präsentierten, oder bei der Kaffeebar Heidelberg entspann sich schnell eine Diskussion über den deutlich besseren Geschmack der im Einklang mit der Natur erzeugten Lebensmittel.

Simon Kunzmann und sein Vater führten Interessierte stündlich über den Hof und gewährten Einblicke in ihre Arbeit. „Wie viele Ferkel haben Sie von einer Sau im Schnitt?“, „Was fressen die Tiere?“ oder „Wieviele Tiere haben Sie auf dem Hof?“, waren Fragen, die beide Landwirte ständig zu hören bekamen. Da die Ställe aufgrund der hohen Besucherzahl und des Stress für die Tiere nicht geöffnet werden konnten, zeigte das „Heimentaler Kino“ filmisch, was sich hinter den geschlossenen Türen verbarg. Den Ferkeln beim Trinken und den jüngeren Schweinen beim Rumtoben im Stroh zusehen konnte man auf dem weitläufigen Außengelände der Ställe.

Und nicht nur die Kleinen waren davon begeistert. „Ach ja, die haben es gut!“, lachte eine Frau angesichts der in der Sonne liegenden Schweine.

An den Informationsständen von Bioland, der ELF-Hallen- und Maschinenbau, den Ernährungsreferentinnen des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, des Landschaftserhaltungsverbands Neckar-Odenwald-Kreis, des Fachdiensts für Flurneuordnung und Landentwicklung, des Fachdiensts Landwirtschaft sowie der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald ließen sich viele in Gespräche über die Landwirtschaft und gutes Essen verwickeln. Die Kleinsten konnten sich derweil in der Strohhüpfburg austoben. Immer wieder sprangen sie trotz der heißen Temperaturen von den Ballen und jauchzten, wenn die Halme beim Aufprall nur so umherflogen. Beim Kinderschminken bildeten sich hin und wieder lange Schlangen, doch die Ergebnisse waren alles Warten wert. Und manchmal half selbstgemachtes Eis vom Bauernhof der Familie Sorg aus Gemmingen. Abkühlung versprach auch die Freiwillige Feuerwehr Schefflenz, bei der die Mädchen und Jungen mit dem Wasserschlauch hantieren durften.

Spannend wurde es im Maislabyrinth. „Kommen wir hier auch wieder raus?“, fragte ein Junge ängstlich, als nur noch Maispflanzen um ihn herum zu sehen waren. Nach einigen Irrungen fand sich jedoch der Weg nach draußen, wo die Ausstellung des Maschinenrings Mosbach, zu der auch das Lohnunternehmen Zimmermann Maschinen beigesteuert hatte, für Begeisterung sorgte. „Schau mal, die Reifen sind größer als ich“, staunte ein Junge, der kaum mit ausgestreckten Händen die Räder des riesigen Mähdreschers umfassen konnte.

