27 neue Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis.Nachdem es am Sonntag und Montag insgesamt nur sechs neue Fälle gegeben hat, ist das Infektionsgeschehen im Neckar-Odenwald-Kreis in den vergangenen Tagen wieder deutlich angestiegen. Das Landratsamt bestätigte am Donnerstagnachmittag 27 neue Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit auf 87,8 gestiegen. Unter den 27 neue Fällen sind acht Kontaktpersonen von bereits bekannten Infizierten.

