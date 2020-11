Buchen.Die Freude war allen Beteiligten deutlich anzumerken: Eine Spende in Höhe von 2500 Euro für die neue Küche übergab Mazlum Oktay, Geschäftsführer des Pflegedienstes „Hand in Hand“, am Donnerstag an den Verein „gesunde Ernährung“ am Burghardt-Gymnasium in Buchen. Über diesen „wunderbaren Anlass“ freute sich auch Schulleiter Jochen Schwab, der anmerkte: „Sie haben damit voll ins Schwarze

