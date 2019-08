214 Menschen wollten helfen

Hettingen.Erfolgreich verlief die Blutspendeaktion, die der DRK-Ortsverein Hettingen in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen in der Baulandschule in Hettingen durchführte. Bei dieser Aktion erschienen 214 Spendenwillige darunter elf Erstspender. Aus medizinischen Gründen konnten 14 Spendenwillige nicht zugelassen werden.

Keine Wartezeiten

Dank der guten Zusammenarbeit des Abnahmeteams aus Mannheim unter der Leitung von Schwester Marion Mohr-Willer, und den Helfern des DRK-Ortsvereins Hettingen verlief die Blutspendeaktion wieder vorbildlich und ohne Wartezeiten. So konnte das Abnahmeteam letztlich 200 Blutkonserven mit nach Mannheim nehmen.

Bei der Abschlussbesprechung dankte die Leiterin des Abnahmeteams dem DRK-Ortsverein Hettingen für die gute Organisation sowie dem Küchenpersonal unter der Leitung von Anke Kreuter für die gute Verpflegung der Blutspender. Auch der Verantwortliche des DRK-Ortsvereins, Willi Schmidt, dankte allen Blutspendern, den freiwilligen Helfern, dem Jugendrotkreuz sowie dem Hausmeister der Baulandschule Stefan Messmer.

