2021 soll mit dem Bau begonnen werden

Mazlum Oktay, Geschäftsführer von „Hand in Hand“, will in der „Präsident-Wittemann-Straße“ ein Mehrfamilienhaus mit Praxis- und Büroflächen bauen. Die Bauvoranfrage wurde positiv beschieden.

Buchen. „Ein aktuell eher unberührter Bereich ist eine im Privateigentum stehende ,baureife’ Fläche im Bereich der ,Präsident-Wittemann- Straße’“, so Fachbereichsleiter Günter Müller am Montag bei der Sitzung des Gemeinderates in der Stadthalle. Der sich an einen bereits vorhandenen baulichen Bestand anschließende Freibereich soll nunmehr der Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses mit zusätzlichen gewerblichen Flächen dienen.

Elf Wohnungen entstehen

Geplant sind laut Müller elf Wohnungen, die im Erdgeschoss ergänzt werden durch Praxis- und Büroflächen sowie eine im Untergeschoss konzipierte Tiefgarage für elf Pkw-Abstellplätze. Ein Treppenhaus einschließlich Aufzugsanlage an zentraler, mittig angeordneter Stelle ermöglicht ein barrierefreies Erreichen der einzelnen Wohneinheiten. An diesen zentralen Mittelbereich gliedern sich dann drei kubusähnlich ausgebildete bauliche Einheiten an, die eine Aufgliederung der Gesamtmaßnahme mit sich bringen. Die Stadtverwaltung begrüßt die geplante Baumaßnahme und spricht von einer „sicherlich deutlichen Aufwertung des dortigen innerstädtischen Bereiches“. Das sah wohl auch der Buchener Gemeinderat so, der geschlossen der Bauvoranfrage zustimmte.

Hinter dieser steht Mazlum Oktay, Geschäftsführer des Pflegedienstanbieters „Hand in Hand“, der auch in der „Walldürner Straße“ in Buchen ansässig ist. Der freute sich gegenüber den FN über die positive Aufnahme seines Vorhabens und will nun bald in die Planungsphase gehen. „Wenn alles glatt läuft, soll 2021 mit dem Bau begonnen werden und ein Jahr später soll er fertig sein“, so Oktay.

Vor eineinhalb Jahren hat er das 2000-Quadratmeter-Grundstück erworben und ist froh darüber. „Ein besseres Grundstück findet sich in Buchen nicht“, ist er überzeugt. Nicht umsonst hätte es schon einige Interessenten gegeben, die ihm das Grundstück abkaufen wollten. Ob das neue Gebäude auch für den Pflegedienst genutzt wird, ist noch unklar. In der „Walldürner Straße“ seien alle Räume ausgelastet, aber wo Teile des Büros künftig untergebracht werden, könne Oktay jetzt noch nicht sagen – mehrere Optionen seien im Gespräch. Insgesamt biete das neue Haus zwei große Gewerbeeinheiten mit jeweils über 400 Quadratmetern, die aber teilbar seien. Von den elf Wohnungen seien drei besonders schöne Penthousewohnungen. Mazlum Oktay möchte alle elf verkaufen, geht aber davon aus, dass nicht jeder Käufer selbst einziehen wolle, wodurch dann doch Mietwohnungen entstehen könnten.

Bei dem Bau handele es sich nicht um einen Betonblock „Uns war es wichtig, dass alle Nachbarn zufrieden sind, weshalb sie im Vorfeld über die Pläne informiert wurden“, erklärte der „Hand in Hand“-Geschäftsführer. Schließlich hätten auch alle dem Vorhaben zugestimmt.

Architekt Nico Hofmann sprach gegenüber den FN von einer kleingliedrigen Gestaltung, die der Umgebungsbebauung angepasst ist. Ökonomische Baustoffe würden eingebunden und das Gebäude werde auf dem neusten Stand der Technik ausgestattet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020