2000 Euro für die„Pusteblume“

Buchen.Geteilte Freude ist doppelte Freude – über eine Spende in Höhe von 2000 Euro freuten sich in diesem Sinne in der vergangenen Woche die Kinder des Schulkindergartens „Pusteblume“.

Geschäftsführer Mazlum Oktay vom Pflegedienst „Hand in Hand“ in Buchen besuchte mit den Pflegedienstleiterinnen Rebecca Weber und Lena Farrenkopf den Schulkindergarten „Pusteblume“, um die Spende zu überreichen. Sie stammt vom diesjährigen Sommerfest. Dabei wurden im Juli durch Kaffee- und Kuchenverkauf, eine Tombola und das alljährliche Bingo-Spiel etwa 1600 Euro eingenommen. Die Besucher wurden beim Sommerfest durch Showeinlagen von der aus Walldürn stammenden Schlagersängerin Liane, den Gauklern und Barbara Boll aus Mannheim unterhalten.

Bei der Spendenübergabe begrüßten die Pusteblumen-Kinder mit einem tollen Lied. Nach der Spendenübergabe bedankte sich der Kindergartenleiter Heiko Hofmann für die großzügige Spende.

Nach einer kleinen Stärkung führte er die Gäste nochmals durch die Räumlichkeiten, die im Jahre 1987 auf Initiative einer Elterngruppe gegründet wurden. Derzeit werden hier 35 Kinder in den Bereichen Sprache, Motorik und geistige Entwicklung gefördert. Auch Gisela Schwing, die Vorsitzende des Fördervereins, bedankte sich für die Spende. Heiko Hofmann hat sich schon einige Gedanken über den Einsatz dieser Spende gemacht. Er könnte sich ein neues Spielgerät für den Außenbereich des Kindergartens vorstellen.

Schon jetzt freuen sich die Kinder auf den nächsten Sommer. Auf die Zeit, in der auch die Pusteblumen wieder blühen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019