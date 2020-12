1960 läuteten die Hochzeitsglocken für das Paar

Götzingen.Wilhelm und Elvira Sauer feiern an diesem Freitag ihre diamantene Hochzeit und können dabei eine positive Bilanz über ihren gemeinsamen Lebensweg ziehen. In Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, damals noch Teilstaat der UdSSR, läuteten am 11. Dezember 1960 die Hochzeitsglocken für das Paar.

In Hoffnungstal in der Nähe Odessas am Schwarzen Meer kam der Jubilar am 8. September 1934 zur Welt. Dort verbrachte er als Ältester von sechs Geschwistern seine Kindheit und besuchte zwei Jahre lang eine deutsche Schule.

Da sich 1944 aufgrund der Übermacht der Sowjetarmee die Deutsche Wehrmacht aus der Ukraine zurückzog, musste die Familie ihre Heimat verlassen. Die Mutter wurde mit den Kindern nach Erfurt umgesiedelt, während der Vater Militärdienst bei der Wehrmacht leistete.

Als nach Kriegsende die Russen Ostdeutschland besetzt hatten, siedelte die Mutter mit den Kindern wieder zurück, und zwar nach Ugle-Uralsk am Westrand des Ural. Wilhelm Sauer absolvierte dort nach fünfjährigem Besuch der russischen Schule eine Tischlerlehre. Nach erfolgreicher Prüfung übte er den erlernten Beruf bis 1958 aus.

Dann meinte es das Schicksal einmal gut mit dieser Familie, denn sie konnte trotz der unübersichtlichen Verhältnisse der Nachkriegszeit zu ihrem Ehemann und Vater stoßen, der in russische Kriegsgefangen-schaft geraten war und danach östlich des Ural eine Bleibe gefunden hatte. Auf Anraten seines Vaters ging Wilhelm Sauer auf Arbeitssuche nach Taschkent. Dort fand er Arbeit und Auskommen als Zimmermann und Tischler und besuchte zur Weiterbildung nebenher noch die Abendschule.

Ebenfalls in der Ukraine geboren wurde Elvira Sauer, und zwar am 24. September 1937 in Marienfeld bei Odessa. Auch sie war das älteste Kind und verbrachte zusammen mit fünf Brüdern ihre Kinderzeit im Schoße der Familie im Geburtsort, bis sie das gleiche Schicksal ereilte wie das ihres späteren Ehemannes.

1943, nach der Schlacht um Stalingrad, musste die Mutter mit den sechs Kindern die Heimat verlassen und siedelte über nach Braunschweig. Und auch sie wurden 1945 durch die Russen wieder zurückgebracht, und zwar nach Jekaterinburg am Ural, nahe der Grenze wischen Europa und Asien.

Der Vater war zu dieser Zeit bei einer Arbeitseinheit der russischen Armee im Einsatz und kam erst 1946 wieder zurück zur Familie. Elvira Tomme lebte bis 1957 in Jekaterinburg. Sie besuchte dort acht Jahre die Schule, arbeitete anschließend in einer Fabrik und absolvierte in dieser Zeit eine Ausbildung zur Kranführerin. Im Mai 1957 wechselte sie nach Taschkent und war dort bis 1960 berufstätig. Im Rahmen einer Umschulung wurde sie zur Friseurin ausgebildet und übte diesen Beruf bis 1990 aus.

Auf verschlungenen Wegen hatte also ein glückliches Schicksal Wilhelm und Elvira nach Taschkent geführt, dort lernten sie sich kennen und lieben und gaben sich 1960 das Ja-Wort. Das Glück war perfekt, als ihnen 1961 und 1962 zwei Töchter geschenkt wurden.

Erneuter Aufbruch

Allerdings brachte das Jahr 1990 dann erneut eine Zäsur in ihr Leben, ein erneuter Aufbruch stand an: die Aussiedlung nach Deutschland wurde plötzlich Realität. Über Friedland und Rastatt kam die Familie nach Götzingen und fand dort ihr neues Zuhause. Wilhelm Sauer war ab 1992 bei der Schreinerei Holderbach in Götzingen tätig, Elvira Sauer ab 1993 im Labor bei RuppKeramik in Hainstadt.

In Götzingen haben sie sich zusammen mit einer der Töchter ein Haus gebaut, in dem sie gemeinsam wohnen und sich wohl fühlen. In den Jahren 1997 bzw. 1998 ging das Paar in Rente.

Nie den Lebensmut verloren

Das Schicksal hat es mit den Jubilaren oft nicht gerade gut gemeint, doch sie haben nie den Lebensmut verloren, haben alle Herausforderungen angenommen und auch die schwierigsten Lebenspassagen gemeistert. Und so zeigen sie sich auch heute noch in beachtlicher geistiger Frische am Geschehen in ihrer Umgebung und aller Welt interessiert.

Sie haben jetzt das Glück, dass sie bei recht guter Gesundheit im Kreis ihrer Lieben – vier Enkel und inzwischen auch drei Urenkel sowie eine Urenkelin bereiten ihnen besondere Freude – ihren Lebensabend genießen und auch ihren Jubeltag begehen können.

