190 000 Euro für den Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis.Der von der Europäischen Union im Jahre 1957 gegründete Europäische Sozialfonds (ESF) ist das zentrale arbeitsmarktpolitische Förderinstrument der EU. Die Förderung erfolgt in Perioden, in denen die Voraussetzungen jeweils an die Lage auf dem Arbeitsmarkt angepasst werden. Die Förderperiode 2014 bis 2020 geht dem Ende zu, ab 2021 beginnt eine neue.

Der Rückblick auf die abgeschlossene Förderperiode ergibt eine positive Bilanz. Insgesamt wurden im Neckar-Odenwald-Kreis sieben Projekte mit über einer Million Euro unterstützt. Gefördert wurden langzeitarbeitslose Personen mit unter anderem psychischen Problemen oder ohne Berufsausbildung. Im Projekt Jobhaus wurden in dieser Zeit über 2600 Personen beraten und in der Bewerbungsphase für einen beruflichen Neustart unterstützt. In den weiteren Projekten wurden 300 Personen bei ihrer beruflichen Wiedereingliederung geholfen. Insbesondere wurden auch etwas mehr als 60 jungen Migranten gefördert.

Im Förderjahr 2020 wurden durch den ESF Fördermittel für Projekte zur Unterstützung psychisch Kranker und Langzeitarbeitsloser bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt bewilligt. Auch ein Projekt zur Unterstützung junger Migranten auf ihrem schulischen und beruflichen Weg wurde gefördert.

Der ESF war in diesem Jahr von den Auswirkungen der Corona-Pandemie dahingehend betroffen, dass die Ausschreibung der Projektmittel für das Jahr 2021 vom 30. Mai auf den 30. September verschoben werden musste. 2021 ist ein Übergangsjahr zur neuen Förderperiode, die Förderung erfolgt noch nach den Regeln der alten Periode. Dem Neckar-Odenwald-Kreis stehen damit aktuell nochmals 190 000 Euro Fördermittel für das Jahr 2021 für Projekte zur Verfügung.

Gefördert werden, wie bisher, ESF-Projekte für Hilfen zum (Wieder-) Einstieg in den Arbeitsmarkt für spezielle Personengruppen. Hierzu gehören Langzeitarbeitslose genauso wie von Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit bedrohte junge Menschen. Insbesondere für die Zielgruppe junger Menschen werden noch Projekte gesucht. Denkbare förderfähige Projekte könnten beispielsweise auf die Vermeidung von Schulversagen und Erhöhung der Ausbildungsreife von schwächeren Schülern abzielen. Diese Gelder müssen direkt bei der L-Bank unter www.esf-bw.de beantragt werden.

Maßgeblich für die Entscheidung über die Förderung eines Projektes sind die Vorgaben der Arbeitsmarkstrategie des regionalen ESF-Arbeitskreises. Diese können unter www.neckar-odenwald-kreis.de (Suchwort „ESF Strategie“) heruntergeladen oder bei der ESF-Geschäftsstelle angefordert werden. Die Entscheidung über die Auswahl der zu fördernden Projekte fällt die L-Bank unter Einbeziehung des regionalen ESF-Arbeitskreises. Die Förderung eines Projekts setzt voraus, dass es auf eine Mindestteilnehmerzahl von zehn Teilnehmern und eine förderfähige Gesamtsumme von mindestens 30 000 Euro ausgelegt ist. Der beantragte Fördersatz soll mindestens 35 und höchstens 50 Prozent betragen. Sprachkurse sind nicht förderfähig.

Ausführlichere Informationen finden sich auf der Landkreiswebsite. Fragen beantwortet Susanne Heering von der ESF-Geschäftsstelle unter Telefon 06261/842400 oder unter susanne.heering@neckar-odenwald-kreis.de.

