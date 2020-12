18. Türchen wird geöffnet

Buchen.33 Gewinne im Gesamtwert von 1850 Euro werden bei der heutigen Ziehung des Lions-Adventskalenders ausgeschüttet. Zehn Gutscheine über je 50 Euro kommen von der Volksbank Franken verteilt auf die Nummern 3291, 1371, 8924, 2291, 4033, 3324, 5905, 8942, 3649, 4465. Fünf weitere Gutscheine im Wert von je 50 Euro hat die Energie + Umwelt eG mit den Nummern 5251, 8374, 1261, 5075, 1187 eingelegt. Drei Bargeldgewinne über je 100 Euro kommen von der Weiss GmbH (Buchen) mit den Nummern 7623, 2605, 2508.

Mit zwei Gutscheinen über je 25 Euro beteiligt sich Holger Stich (Buchen) mit den Nummern 8014, 3218. Vier Gutscheine im Wert von je 25 Euro können bei Carrubo Ristorante & Trattoria (Mudau) eingelöst werden (3903, 8764, 2569, 5628(. Zwei Gutscheine über je 25 Euro kommen von Silberzahn Herrenmoden (Eberstadt) mit den Nummern 6076, 1604. Ein Familien-Fotoshooting im Wert von 300 Euro kann bei Tomann Marketing (Hainstadt) eingelöst werden (3002). Mit sechs Gutscheinen im Wert von je 50 Euro beteiligt sich LiCo Elektrotechnik (Walldürn) mit den Nummern 2237, 5296, 4138, 8402, 1398, 1434.

Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen können die Gewinne frühestens am 10. Januar in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020