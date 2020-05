18-Jähriger schwer verletzt

Buchen.Schwere Verletzungen hat sich ein 18-Jähriger bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf dem Verbindungsweg zwischen Götzingen und Buchen zugezogen. Der VW-Fahrer kam gegen 14.30 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Totalschaden

Der Mann und sein 18-jähriger Beifahrer befreiten sich selbst aus dem Wagen. Der Beide mussten mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht werden. Der Sportwagen, an dem Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand, musste von der Feuerwehr aus den Bäumen und Buschwerk freigeschnitten werden.

Während Polizeibeamte die Unfallstelle bis zum Eintreffen des Abschleppwagens absicherten, kam ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer aus Richtung Hettingen herangefahren. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er offenbar unter Drogeneinfluss stand.

Ein Vortest verlief positiv, weshalb der 21-Jährige seinen Mercedes stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste. Er muss nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

