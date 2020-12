17. Türchen wird geöffnet

Buchen.28 Gewinne im Wert von 1250 Euro werden bei der heutigen Ziehung des Lions-Adventskalenders ausgeschüttet. Das Grafikhaus in Buchen beteiligt sich mit zehn Gutscheinen über je 25 Euro mit den Nummern 4817, 6242, 4645, 4660, 7531, 6373, 7490, 5815, 1819, 8040.

Bargeld in Höhe von 50 Euro kommen von EBB Müller Energieberatungsbüro (Buchen) mit der Nummer 7147. Mit vier Gutscheinen über je 50 Euro beteiligt sich „Der Brillenjumbo“ Hartmut Ceh aus Buchen (1072, 1110, 1241, 1796).

Vier Massagegutscheine können in der Physiotherapie DYSZY in Hardheim eingelöst werden (8537, 4139, 2802, 7213). Mit vier Einkaufsgutscheinen im Wert von je 50 Euro beteiligt sich der Hornbach Baumarkt in Buchen (3959, 5982, 7431, 2883). Eine Gartenberatung im Wert von 250 Euro kann bei der Maier Götzendörfer Planungsgesellschaft (Bischbrunn) eingelöst werden (1689).

Zwei Gutscheine über je 25 Euro hat die Landbäckerei Schlär (Mudau) eingelegt (6789, 4170). Ein Römerpicknick für zehn Personen am Römerbad von der Stadt Walldürn im Wert von 105 Euro erhält die Nummer 5725. Zehn Personen können sich an der Nachtwächterführung in Hardheim beteiligen, die das Geopark Infozentrum für die Nummer 6287 bereithält.

