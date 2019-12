17. Türchen geöffnet

Buchen.Preise im Gesamtwert von 1352 Euro liegen im 17. Türchen des Lions-Advents-Glückskalenders. Mit zehn Druckprodukte Gutscheinen über je 25 Euro beteiligt sich das Grafikhaus in Buchen verteilt auf die Nummern 8903, 3550, 5012, 4053, 1520, 1703, 8160, 7836, 4924, 4236. Eine Gartenberatung im Wert von 250 Euro kommt von Maier Götzendörfer mit der Nummer 5487. Bargeld in Höhe von 50 Euro hat EBB Müller Energieberatungsbüro mit der Nummer 7509 eingelegt. Zwei Gutscheine über je 25 Euro können in der Wohlfahrtsmühle Hardheim eingelöst werden 4086, 6504. Massagegutscheine im Wert von 57 Euro und 38 Euro können bei der Physiotherapie Dyszy in Hardheim eingelöst werden 8288, 3535. Vier Gutscheine über je 25 Euro kommen von „grün blau“ Jürgen Stützler aus Rosenberg mit den Nummern 4858, 8747, 5069, 4865. Vier Gutscheine über je 50 Euro hat Hornbach Baumarkt in Mosbach mit den Nummern 4143, 8672, 7380, 8935 eingelegt. Drei Gutscheine über je 50 Euro können im Landgasthaus zur Mühle im Oberhöllengrund eingelöst werden 1116, 4499, 5765. Zwei 25-Euro-Gutscheine kommen von der Landbäckerei Schlär für die 6883 und 1634. Eine Altstadtführung für zehn Personen im Wert von 40 Euro hat die Stadt Walldürn eingelegt 2154. Eine Nachtwächterführung für zehn Personen im Wert von 45 Euro kommt vom Geopark Infozentrum mit der Nummer 7011. Die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen Freundeskreis Erftalorgel hält drei Eintrittskarten zu einem Orgelkonzert für zwei Personen im Wert von je 24 Euro bereit 4224, 3623, 3150.

