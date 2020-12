15 500 Euro gespendet

Buchen.Anfang Dezember wurden in der Buchener Hauptstelle der Volksbank Franken in Buchen insgesamt 15 500 Euro an den Förderverein des Krankenhauses Buchen überreicht. „Unsere Krankenhäuser leisten in der Corona-Krise besonders viel“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Volksbank Franken und der Volksbank Limbach sei es wichtig, auch in diesen herausfordernden Zeiten zu helfen.

Deshalb habe die Volksbank Franken im Rahmen ihres Förderprogramms „Soforthilfe Corona“ dem Förderverein des Krankenhauses Buchen 15 000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Volksbank Limbach beteiligte sich mit einer Spende über 500 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020