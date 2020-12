11. Türchen im Kalender geöffnet

Buchen.Gewinne im Wert von 1.400 Euro werden bei der heutigen Ziehung ausgeschüttet. Daran beteiligt sich Auto Elektrik Müller mit vier Bargeldgewinnen über je 50 Euro mit den Nummern 6829, 2069, 5882, 5527. Zehn Bargeldpreise über je 50 Euro hat die Hausarztpraxis Krautheim aus Buchen mit den Nummern 8975, 4975, 6456, 5718, 1835, 5108, 8112, 3861, 5382, 8123. Vom Gasthaus Löwen kommen 10 Verzehrgutscheine über je 30 Euro mit den Nummern 1581, 7909, 6938, 6295, 1536, 3838, 6122, 7226, 8641, 6875. Mit vier Gutscheinen über je 50 Euro beteiligt sich pro optik in Buchen mit den Nummern 1093, 1890, 6650, 4678. Vier Gutscheine über je 25 Euro können beim Blumenhaus Kaufmann Edeltrud Thoma in Walldürn eingelöst werden 2492, 3629, 2008, 7576. Zwei weitere Einkaufsgutscheine über je 25 Euro kommen von der Backstube Müssig 4743, 3408. Viola Hairstyle Greulich in Höpfingen beteiligt sich mit zwei Gutscheinen über je 25 Euro mit den Nummern 2521, 5048.

