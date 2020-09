100 Gläubige versammelten sich

Hollerbach.„Heiliger Johannes, stimm‘ in unseren Jubel ein“, so klang es am Mittwochabend durch das Hollerbacher Tal, als sich 100 Gläubige zur Feier des Hollerbacher Kirchenpatroziniums im Freien versammelten.

Das Hollerbacher Gemeindeteam hatte Altar und Erntegaben sehr ansprechend gestaltet und im weiteren Rund unterhalb des Pfarrheims Stühle bereitgestellt, so dass der Gottesdienst unter Einhaltung der Corona-Regeln gefeiert werden konnte. In seinem kraftvollen Predigtwort appellierte Dekan Johannes Balbach mit Blick auf die aktuelle Not in der Welt an Nächstenliebe und Menschlichkeit und unterstrich, „dass wir allen Grund haben, dankbar für die Ernte des Jahres zu sein“.

Die anregende Umgebung auf der Wiese oberhalb des Hollerbachs umgeben von Obstbäumen und das stimmungsvolle Klavierspiel von Organist Jochen Schwab verliehen dem Gottesdienst am milden Spätsommerabend eine besondere Atmosphäre. Nach der Segnung der Erntegaben schloss der Gottesdienst mit dem freudigen Wechselgesang der singenden Gemeinde „Danket dem Herrn, denn er ist gut“.

