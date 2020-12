10. Türchen im Kalender geöffnet

Buchen.Gewinne im Wert von 1295 Euro werden bei der heutigen Ziehung des Lions-Adventskalenders ausgeschüttet. Fünf Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro hat das Fotoatelier Bernhard (Hardheim) mit den Nummern 8097, 4880, 7182, 7436, 5997 eingelegt. Zwei Gutscheine im Wert von je 35 Euro kommen vom Reifen und Autoservice Ebert (Hardheim) 8581, 7183. Vier Einkaufsgutscheine über je 25 Euro können bei Schuh Berberich (Hardheim) eingelöst werden 6021, 2806, 8078, 7239. Drei Gutscheine über je 25 Euro kommen vom Fotostudio Xana (Hardheim) mit den Nummern 7947, 2876, 6954.

Die Steinemühle Frank Müller (Hardheim) beteiligt sich mit zwei Gutscheinen über je 25 Euro mit den Nummern 1929, 3739. Von Optik Barth (Hardheim) kommen zwei weitere Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 2615, 1356. Vier Gutscheine über je 25 Euro kommen von Scherzer+Rakus (Buchen) mit den Nummern 7876, 3074, 5416, 8234. Mit vier Gutscheinen im Wert von je 25 Euro beteiligt sich die Pizzeria da Guiseppe (Buchen) 6515, 7787, 2241,1299. Mit dabei das Eiscafé Riviera (Buchen) mit zwei Gutscheinen über je 25 Euro mit den Nummern 4173, 1128.

Von Martin Schönit Heizung Sanitär (Buchen) gibt es einen Bademantel im Wert von 100 Euro mit der Nummer 8444. Zwei Gutscheine über je 25 Euro können bei Euromaster (Buchen) eingelöst werden 8385, 6435. Fünf Kraft-Biergläser Sets im Wert von je 60 können bei Rastal GmbH & Co KG abgeholt werden (5362, 2442, 7152, 5704, 1060). Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

