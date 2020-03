Zwei Vorstandsposten bleiben vakant

Auch wenn es derzeit beim TSV Kupprichhausen vereinsintern gut läuft, blickt man etwas besorgt in die Zukunft. Dies zeigte sich bei der Hauptversammlung.

Kupprichhausen. Nicht der Zusammenhalt und Sportbetrieb sind es, was der Vereinsführung Sorgen bereitet, sondern die Besetzung von Vorstandsämtern. Dies wurde beim Tagesordnungspunkt Wahlen deutlich, denn sowohl die Abteilungsleitung Turnen als auch der Jugend wurden nicht besetzt.

Die Grüße der Orts- und Stadtverwaltung überbrachte Ortsvorsteherin Karin Körner. Sie dankte dem TSV und dem Vorstand für ihren Einsatz in der Dorf- und Vereinsgemeinschaft, besonders bei Grünkernfest, Dorffaschingsabend und Bau des Bocciafeldes als weitere Freizeiteinrichtung im Sport- und Spielplatzareal. Erfreulich sei, dass der TSV in diesem Bereich auch noch den Bau einer Grillhütte plane.

Umfassender Überblick

Nach dem Verlesen des Protokolls der letzten Generalversammlung durch Schriftführer Timo Dietz gab Vorsitzender Dieter Hehn einen umfassenden Überblick über die Vereinsentwicklung und Aktivitäten 2019.

Derzeit zähle der Verein 245 Mitglieder, wobei festzustellen sei, dass der Anteil jugendlicher Mitglieder rückläufig sei. Die beiden Seniorenmannschaften spielten in der Spielgemeinschaft mit dem TSV Unterschüpf. Ebenso agiere der Nachwuchs von Bambini bis E-Junioren in Unterschüpf, von D- bis A-Junioren in der Spielgemeinschaft Umpfertal.

In der Turnabteilung seien vier Damenturngruppen aktiv. Mit dem Bau des Bocciafeldes wurde eine weitere Möglichkeit für sportliche Freizeitaktivität geschaffen. Sportlich erreichte die erste Mannschaft das Kreispokalendspiel, das man jedoch verlor. Besser lief es in der Relegation mit dem Klassenerhalt. Zum regulären Sportbetrieb war man aber auch im gesellschaftlichen Bereich stark engagiert. Das erste Beach-Volleyball- und Boccia-Turnier, Grünkernfest, Oktoberfest, Schafkopfturnier, Jahresabschlusswanderung, Dorffasching, und Tanzveranstaltung waren Höhepunkte. Dank sagte er allen die dem TSV die Treue gehalten haben.

Für die Abteilung Jugend gab Michael Sigmund einen Überblick. Derzeit seien 20 Jugendliche in Spielgemeinschaften aktiv. Erfreulich sei, dass in der Saison 2020/21 voraussichtlich fünf Akteure der A-Junioren für die Senioren zur Verfügung stünden. Nachdem er bereits zweimal seine Tätigkeit als Jugendleiter verlängert habe, werde er bei der Neuwahl nicht mehr für diese Funktion zur Verfügung stehen.

Für die Abteilung Fußball gaben Bernd Vollert und Trainer Matthias Bahner einen Überblick. In der Spielsaison 2018/19 erreichte man im Kreispokal wieder das Endspiel, musste sich jedoch dem TSV Assamstadt geschlagen geben. Weniger gut lief es in der laufenden Saison, in der man bereits mit beiden Mannschaften ausgeschieden ist.

Nicht zufrieden

Nicht zufrieden mit dem sportlichen Verlauf zeigte sich auch Trainer Matthias Bahner. Zwar sicherte man mit der „Ersten“ den Klassenerhalt, doch sei die laufende Saison durchwachsen, was sich in Platz neun widerspiegele. Noch schwieriger sehe es bei der „Zweiten“ aus, die auf Rang zwölf rangiere. Doch man sei zuversichtlich, die sportlichen Erfolge wieder steigern zu können.

Ausfallen musste der Abteilungsbericht Turnen, denn trotzt intensiver Bemühungen seit der Posten der Leitung nicht besetzt worden.

Trotz erheblicher Aufwendungen für den Spielbetrieb zeigte Kassierer Jürgen Kilian eine solide Finanzbasis auf. Man habe 2019 einen kleinen Überschuss erwirtschaftet, doch musste Kilian feststellen, dass die Aufwendungen für den Spielbetrieb ohne die Überschüsse aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nicht zu stemmen wären.

Ein Lob für die übersichtliche Kassenführung gab es für den Kassierer von den Kassenprüfern Hans Höhnle und Manfred Hauke. Auf Antrag von Hans Höhnle erteilte die Versammlung Kassierer und der Vorstand einstimmige Entlastung.

Die Grüße des Sportkreises überbrachte die Gleichstellungsbeauftragte Katharina Withopf. Das Deutsche Sportabzeichen in Gold bekamen Heiko, Hannah, Emma und Doris Keller, Wilma Weiß und Inge Bauer. Withopf überreichte ihnen Ehrennadel und -urkunde.

Die Ehrungen für die langjährigen aktiven und fördernden Vereinsmitglieder nahm Dieter Hehn vor. Für zehn Jahre bei den Turnerinnen wurde Inge Hasenfuß-Deschner und für 15 Jahre Gertrud Hellinger ausgezeichnet. Für 15 Jahre als aktiver Fußballer wurde Manuel Belz und für 20 Jahre als Fußballer und als zweiter Vorsitzende Johannes Schenk geehrt. Die Dankurkunde des Vereins und ein Weinpräsent für 25 Jahre als förderndes Mitglied erhielten Simone Keppner, Katja Lauf-Wagenblast, Manuel Belz, Holger Ebert, Marcel Hasenfuß und Dominik Noe und für 40 Jahre Inge Kern, Bruno Hasenfuß, Ludwig Hasenfuß und Reinhard Tomasch überreicht. Alois Hönninger und Ditmar Dietz wurden mit der Ehrenurkunde für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Eine ganz besondere Ehrung wurde Dieter Hehn zuteil, der seit 30 Jahren aktiv beim TSV engagiert ist. Zweiter Vorsitzender Johannes Schenk dankte Hehn für seinen beispielhaften Einsatz für den Verein und überreichte ihm eine Glas-stele mit Widmung.

Zügig gingen die Wahlen vonstatten. Wiedergewählt wurden Vorsitzender Dieter Hehn, Kassierer Jürgen Kilian, zweiter Schriftführer Marco Hellinger, Beisitzer Marcel Hasenfuß und Michael Sigmund (Neuwahl), Platzkassierer Oswald Dietz, Kassenprüfer Hans Höhnle und Manfred Hauke. Trotzt intensiver Bemühungen wurden die Funktionen Abteilungsleiter Turnen und Jugend nicht besetzt.

Langjähriger Einsatz

Dieter Hehn danke Michael Sigmund für seine langjährige und mit großen Einsatz geführte Tätigkeit als Jugendleiter und die Bereitschaft, künftig als Beisitzer im Vorstand aktiv zu sein. Er appellierte, sich für die Besetzung der beiden vakanten Positionen zu engagieren. Für Herbst sei die Bildung einer Gruppe für Männerturnen geplant. Die Leitung hierfür werde Wilma Weiß übernehmen.

Für ein einheitliches Erscheinungsbild sollten künftig einheitliche T-Shirts mit TSV-Emblem beschafft werden. Ein breites Diskussionsthema nahm das Thema Ehrenamt und Besetzung von Vorstandsfunktionen ein. Zum Abschluss der Generalversammlung 2020 gab Vorstand Dieter Hehn noch die bereits bekannten Termine für das laufende Vereinsjahr bekannt. Nächster Termin sei das Konzert mit „Rock’s off“ am Samstag, 7. März, im Dorfgemeinschaftshaus.

