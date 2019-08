Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Schönfeld.Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2811 am Freitagmittag zwischen Großrinderfeld und Gerchsheim wurde eine 51-Jährige schwer verletzt. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Ford Transit aus dem Industriegebiet Gerchsheim auf die K 2811. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Schönfeld kommenden 51-jährigen Fahrerin eines Opel Meriva. Obwohl die Frau noch versuchte, auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Fahrer wurden schwer verletzt, die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden beträgt rund 20 000 Euro. Außer zwei Polizeistreifen waren 33 Mann der Feuerwehren Großrinderfeld am Unfallort. Die K 2811 war zur Unfallaufnahme voll gesperrt. An den beiden Autos entstand ein Gesamt-Sachschaden von 40 000 Euro. pol/Bild: Christopher Kitsche

