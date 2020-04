Zuhause mit der Gemeinde verbunden

Seit über 70 Jahren gilt das sogenannte Ostersingen als wichtige Tradition für die evangelische Kirchengemeinde in Schweigern. Dieser Brauch wurde in diesem Jahr neu interpretiert.

Schweigern. In den vergangenen Jahren war es in Schweigern üblich, zur Osternacht älteren Menschen die Botschaft zur Auferstehung Jesu mit Gesang bekannt zu geben. Dazu begaben sich die Singenden am Ostersonntag frühmorgens – zwei Stunden vor Sonnenaufgang – auf den Weg. Sie besuchten Menschen im Dorf, die über 75 Jahre alt sind, sangen ein Osterlied vor deren Häusern und hinterließen einen Ostergruß.

Aufruf gestartet

Um dieses Angebot auch unter den aktuellen Umständen zu pflegen, startete das Ostersingteam einen Aufruf: Alle, die an der Tradition festhalten möchten, sollten sich am Sonntagmorgen nach dem Glockenläuten um 6 Uhr auf den Balkonen oder an den Fenstern ihrer Häuser einfinden.

Jeder Haushalt sang dort für sich – und doch in der Verbundenheit der Gemeinde – zwei Osterlieder, um die Botschaft von Jesu Auferstehung zu verkünden. Im Anschluss verteilten die Singenden Osterkörbchen, die den älteren Anwohnern vor die Türe gelegt wurden.

Dadurch gelang es auf kreative Art, an einer Tradition festzuhalten, die für die Kirchengemeinde Schweigern von großer Bedeutung ist. Eingeführt wurde das Ostersingen in der Ortschaft von einer Krankenschwester des Roten Kreuzes aus Heidelberg, die in den 1940er Jahren als Diakonisse nach Schweigern gekommen war.

So sangen die Gemeindemitglieder am Sonntag dieselben Lieder, die auch schon in der Nachkriegszeit zu Ostern erklangen. eks

