Wohnumfeldmaßnahme in Schweigern nimmt Konturen an

Schweigern.Die Wohnumfeldmaßnahme Neue Straße und Schulstraße nimmt bereits Konturen an. Die neu gewählten Ortschaftsräte Elmar Müller, Wilfried Münz, Marco Dörzbacher und Ortsvorsteher Ferdinand Eck besichtigten mit Bürgern das Projekt. Dort stellte man fest, dass die Sanierung der Neuen Straße fast fertiggestellt ist und es in Kürze in der Schulstraße weitergehen wird. Bis Ende des Jahres soll diese umfangreiche Baumaßnahme durch die Gerlachsheimer Firma Konrad Bau abgeschlossen werden. Bild: Klaus Henner

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019