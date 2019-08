Wie eine frische musikalische Brise

„Marina & the Kats“ sorgten beim Konzert in Boxberg für einen besonderes Abend.

Boxberg. Wie eine frische Brise wehte die Musik von „Marina & the Kats“ durch den historischen Rathaushof der Stadt Boxberg. Swing, Swing, Swing, ein schwebender Rhythmus, ein Gefühl von musikalischer Leichtigkeit, ein sich Treiben lassen: so empfanden die vielen Freunde des „Swing“ den wunderbaren Konzertabend der kleinsten Big Band der Welt: „Marina & the Kats“.

Die Dompteurin „Marina“ hatte im „Zirkus des Wahnsinns“ symbolisch die Peitsche in der Hand und diktierte mit ihren „Kats“ das Geschehen. Vorher aber ließ es sich Bürgermeister Christian Kremer nicht nehmen, die Gäste willkommen zu heißen. Die in Boxberg lebende Opernsängerin Clarry Bartha hat sich um die Verpflichtung der Künstler gekümmert. „Wir sind stolz, dass sie seit 21 Jahren aufgrund ihres großen musikalischen Wissens und der Popularität bei internationalen Künstlern mit einer Big-Bandeine neue Stilrichtung in den Rosengarten nach Boxberg bringen“, sagte Kremer.

Die untergehende Sonne, die Wärme des Abends, fetzige Gitarren, leichtfüßige Melodien, luftige Grooves und die charmante Stimme der Sängerin verwoben sich zu einem sehnsuchtsvoll nostalgischen Cocktail, den man genießen durfte. Echten Wiener Charme verbreitete die Österreicherin von Anfang an und verzauberte zusammen mit ihren Musikern die Zuhörer zum Swingen. Beliebte und bekannte Titel verliehen dem Konzert eine besondere künstlerische Note durch Marina (Gesang und Snare-Drum), Thomas Mauerhofer (Gitarre und Gesang), Michael Mozeth (Bassgitarre und Gesang) und Hari Baumgärtner (Perkussion, Gitarre und Gesang). Das Programm beinhaltete Titel wie: „Get on with“, „Say what“, „Should have known better“, „No, no, no“, „Stick to what you got“. Beifallklatschende Herausforderungen gehörten zu dem Überraschungsprogramm aus ihrem Swingsalabim“-Album. Ein Non-Stop-Programm am Rosengarten, da sich bereits vorher düstere Wolken am Himmel breit gemacht hatten, aber der Wettergott ein Einsehen hatte. Die Besucher trotzten dem Regen, kamen vor die Bühne platzierten, um zu swingen, zu tanzen und die Künstler zu feiern.

Faszinierend war vor allem der Klang der Stimme von Marina: Extrem präsent, klar wie Glas, fast schneidend. Und dabei von unwiderstehlichem Charme. Marina Regina Zettl, die Chefin von „Marina & the Kats“, meinte, „Ich glaube, sie wissen, wie wir ticken“ Mitgebracht hat sie auch Wiener Caféhausmusik. Die Band verzauberte die Herzen aller Zuhörer.

Reichlicher Applaus folgte vom Publikum, das die Eindrücke beim anschließenden Empfang im Ratskeller bei kulinarischen Genüssen noch ergiebig diskutierte.

