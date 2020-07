Wichtiger Schritt fürs globale Weiterkommen

Mit dem neuen Soundlabor im Prüfzentrum von Systemair, einem kombinierten Luft- und Geräuschprüfstand, wird der Standort Windischbuch immer wichtiger für den weltweiten Konzern.

Windischbuch. „Die Inbetriebnahme des neuen Labors ist nicht nur wichtig für Windischbuch, sondern weltweit für alle Standorte des Systemair-Konzerns“, hob der Geschäftsführer der Systemair GmbH Windischbuch, Kurt Maurer, bei der kleinen Einweihungsfeier am Freitag hervor. Die ganze Gruppe werde auf das Know how und die konzernweit einzigartige „Soundbox“ zurückgreifen, um gesicherte Daten zu erhalten. „Der neue kombinierte Luft- und Geräuschstand ist wichtig für den Exportmarkt, weil hier auch die Standards für Amerika und Asien überprüft werden können.“

Ausgetüftelte Planung

„Die Planung hat etwas länger gedauert, und wir haben viel Hirnschmalz hineingelegt“, resümierte Geschäftsführer Stefan Fischer. Schon 2018 habe man erste Überlegungen für das neue Labor angestellt. Da das Projekt nicht die alleroberste Priorität hatte, habe man Zeit gehabt, zusammen mit den Kollegen aus Schweden am Konzept zu feilen. „Das war gut so, denn das Ergebnis kann sich sehen lassen“, meinte Fischer.

„Die neue Soundbox ist ein Meilenstein nicht nur für die GmbH, sondern auch für den Konzern“, hob auch der Technische Leiter Harald Rudelgass hervor. Die Labortechnik in Windischbuch sei zwar schon zuvor auf einem hohen Niveau gewesen, werde nun aber in eine neue Dimension gehoben. „Wir haben im Rahmen der finanziellen Vorgaben, durch das gute Zusammenspiel aller Beteiligten, das Beste herausgeholt und eine Punktlandung erzielt“, sagte Rudelgass nicht ohne Stolz über die Mannschaftsleistung. Rechnet man die Eigenleistungen hinzu, wurden rund 250 000 Euro für das neue Labor investiert.

Was kann denn die neue Soundbox eigentlich? Hier kann man auf einer Fläche von 2300 Quadratmetern Luftmessungen bis 42 000 Kubikmeter pro Stunde bei gleichzeitiger Geräuschmessung durchführen. Bislang war dies nur bis 30 000 Kubikmeter pro Stunde möglich. Das bedeutet, dass auch die größten Ventilatoren auf Herz und Nieren geprüft werden. Gerade die Geräuschkulisse werde immer wichtiger. „Lärm ist die neueste Seuche. Keiner will ihm mehr ausgesetzt sein“, erläuterte Fischer.

Hallraum statt Freiraum

„Normalerweise werden wir von Autobauern beauftragt, Immissionen zu prüfen und das in einem Freiraum, das heißt, der Schall kann sich nahezu ungehindert ausbreiten“, hob Jörn Staschke von der Firma T&S Technologies die Besonderheit des Auftrags hervor. „Bei Systemair mussten wir nun die Geräuschkulisse in einem Hallraum untersuchen.“ Während ein Freiraum eine reflexionsfreie Umgebung ist, der Schall sich also nahezu ungestört verflüchtigen könne, werde er in einem Hallraum reflektiert. Gleichzeitig dringen Geräusche von Außen in die Soundbox ein. Dies sollte nicht der Fall sein. Hier denke man zunächst an massive Betonwände, die das verhindern könnten. Diese waren aber nicht im bestehenden Labor zu integrieren. Deshalb habe man eine Stahlbauweise mit dicken Stahlplatten gewählt. Damit auch kein Schall vom Boden eindringen und die Messung verfälschen kann, habe man die Kammer auf sogenannte Omega-Federelemente gestellt. Sie vermindern äußere Umgebungseinflüsse drastisch und ermöglichen sensible Messungen der Produkte.

Durch diese Komponenten kann die Geräuschmessung, unabhängig von äußeren Einflüssen, während der Luftleistungsmessung gleichzeitig durchgeführt werden. „Wir haben sozusagen einen Raum-in-einem-Raum-Konzept verwirklicht“, meinte Staschke. Die Konstruktion des Geräuschprüfstands minimiert die Geräuschimmission im Prüfraum dabei auf ein Minimum, um eine geräuschunabhängige Messung zu gewährleisten. Weitere Arbeiten im Prüfzentrum können damit parallel ausgeführt werden, ohne die Geräuschmessung zu beeinflussen.

Diffuses Schallfeld

Weiter wies Jörn Staschke auf noch eine Eigenart hin. „Die Wände der Kammer sind nicht parallel ausgeführt, sondern etwas schief. Das liegt nicht daran, dass wir bei der Arbeit etwas getrunken haben, sondern ist gewollt, um ein diffuses Schallfeld zu erzeugen.“ Normalerweise werde der Schall unterschiedlich reflektiert, so dass man je nach Standpunkt in der Box einen anderen Lärmpegel habe. Das soll durch die nicht parallelen Wände sowie speziell platzierte Deckendiffusoren verhindert werden. So könne eine gleichmäßige Schallverteilung in der Stahlkammer erzielt werden.

Bei aller Lärmisolierung waren eine weitere Maßgabe und Herausforderung, dass der Schall zwar in der Kammer bleiben, die Luft aber entweichen sollte. Dies erfolge durch einen Abluftturm, der mit vielen Schalldämpfern ausgerüstet ist, so dass zwar Luft herausströmen, nicht aber sich der Schall verflüchtigen könne. Die neue, 200 Kubikmeter große Kammer hat eine Nachhallzeit von vier Sekunden. Das entspreche der Thomaskirche in Leipzig, also einem großen Kirchenschiff. Dies lasse eine Vielzahl an Messungen zu, so Staschke.

„Dies ermöglicht uns, unseren Kunden einen noch besseren Service anzubieten als bisher“, sagte Harald Rudelgass. Die Systemair GmbH könne Kunden nun exakt gemessene Geräusch- und Leistungswerte in jedem Betriebspunkt angeben, was höchsten Qualitätsstandards entspreche.

Gut für Boxberg

„Es ist ein erfreulicher Tag für Boxberg“, betonte Bürgermeister Christian Kremer. Seitens der Stadt sei man glücklich, dass auf dem Standort am Seehof in Windischbuch wieder investiert worden ist. Verwaltung und Gemeinderat würden auch bei künftigen Investitionen das Unternehmen so gut es geht unterstützen. „Wenn es den Firmen in der Stadt gut geht, geht es auch der Kommune gut, weil die Menschen, die dort leben, auch ein Auskommen haben und ihre Heimat nicht verlassen müssen, sondern bleiben können“. Nicht zuletzt würden die Firmen auch Steuern und Gebühren zahlen, die der Stadt zugute kommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020