Wichtige Zukunftsprojekte im Blick

Die Erschließung von vier Baugebieten und die Sanierung des Kindergartens in Unterschüpf sind die großen Brocken im Boxberger Haushalt 2020.

Boxberg. Er ist dick, der Haushaltsplan der Stadt Boxberg. Rund 400 Seiten umfasst das Zahlenwerk, das der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag im Rathaussaal einstimmig verabschiedet hat. Auch wenn man ein negatives ordentliches Ergebnis vorlegt, kommt die Kommune erneut ohne Kreditaufnahme aus.

„Die fetten Jahre sind vorbei“, machte Bürgermeister Christian Kremer deutlich. Die abschwächende Wirtschaft mache sich auch in Boxberg bemerkbar. Erstmals seit zehn Jahren sei der Einkommensteueranteil der Stadt zurückgegangen. Auch bei den Schlüsselzuweisungen muss man mit einem Minus rechnen. Für den Rathauschef sind die „Jahre der stetig steigenden Einnahmen“ allerdings vorbei. Man müsse sich auf weniger gute Zeiten einstellen.

Trotzdem sind er und Kämmerer Jürgen Kilian, der die einzelnen Zahlen vorstellte, zufrieden, dass man die Pflichtaufgaben noch gut erfüllen kann. „Und wir können auch noch wichtige Maßnahmen für die Zukunft unserer Stadt und ihrer Stadtteile angehen“, betonte Kremer.

Der Haushalt hat ein Volumen von 26,3 Millionen Euro. „Das ist eine beachtliche Höhe“, so Kremer. Im Ergebnishaushalt schlagen die Erträge mit 16,3 Millionen Euro zu Buche, die Aufwendungen mit 16,5 Millionen Euro. Ein Überschuss wie noch im vergangenen Jahr kann nicht erwirtschaftet werden. Für Kämmerer Kilian ist es daher „ein schlechter Haushalt“. Auch weil es nicht sicher sei, ob der geplante Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erreicht werde. Der Finanzhaushalt sieht Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 2,5 Millionen Euro vor sowie Ausgaben von 9,78 Millionen Euro.

Neue Bauplätze

Das Hauptaugenmerk im Finanzhaushalt liegt auf der Erschließung von vier Baugebieten. Für das Baugebiet „Im Grund III“ in Schwabhausen wurden rund 300 000 Euro vorgesehen, für die Erschließung „Lindenrain II“ in Boxberg 333 000 Euro. Das Areal „Dell/Epplinger Weg“ in Schweigern ist mit 1,14 Millionen Euro veranschlagt. Für den Bereich „Billweg“ in Uiffingen wurden 100 000 Euro eingeplant. Zudem werden für die Fortführung der Stadtsanierung in Boxberg mit Wohnumfeldmaßnahmen in der Kurpfalzstraße sowie der Ausbau der Ortsdurchfahrt mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Und 1,8 Millionen Euro will man für Grunderwerb ausgeben. Durch den Verkauf von Baugelände wird aber wieder Geld in die Kassen gespült.

Ein weiterer großer Brocken ist die Sanierung des Kindergartens Wirbelwind in Unterschüpf. Im Frühjahr soll mit der Maßnahme begonnen werden, für die Kämmerer Jürgen Kilian 2,1 Millionen Euro eingeplant hat. Damit die Kinder während der Maßnahme auch im Ort betreut werden können, sollen auf einem städtischen Grundstück entsprechende Container aufgestellt werden. Damit trage man dem Wunsch der Eltern Rechnung, wie auch Ortsvorsteher Stefan Graf bestätigte.

Mehr als 200 000 Euro sind für die Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr Abteilungen Boxberg/Wölchingen und Unterschüpf sowie für den Neubau einer Garage in Unterschüpf vorgesehen. Die Sanierung des Angeltürner Rathauses soll rund 300 000 Euro verschlingen. Etwa die gleiche Summe wird in den Feldwegeausbau und die Radwegverbindung Uiffingen-Eubigheim gesteckt.

Die Stadt strebt zudem die Beteiligung am Stadtwerk Tauberfranken für 628 000 Euro an, fördert den Breitbandausbau und will die Lazy Bones beim Bau eines Naturerlebnishauses und den Heimat- und Kulturverein Schwabhausen bei der Sanierung des ehemaligen evangelischen Gemeindehauses unterstützen. Die Planung der Sanierung am Schulzentrum und die Wohlumfeldgestaltung am Schloss Unterschüpf sind ebenfalls vorgesehen.

Optimismus überwiegt

Trotz gesunkener Zuweisungen und einem höheren Beitrag für die Umlagen ist der Kämmerer optimistisch. Für die zahlreichen Investitionen kommt er erneut ohne Verschuldung aus.

„Das Investitionsvolumen von rund zehn Millionen Euro ist ein sehr hoher Wert für eine Stadt wie Boxberg“, fand der Rathauschef mit Blick auf die soliden Zahlen und vielfältigen Projekte.

Trotz der negativen konjunkturellen Vorzeichen wolle man nicht jammern, denn die Einnahmen der Kommune lägen noch auf einem sehr hohen Niveau. „Die Stadt wird schuldenfrei bleiben, wenn die Einnahmen nicht komplett wegbrechen. Gebühren und Steuern bleiben konstant.“

Und Gemeinderat Peter Löffler korrigierte den Kämmerer mit einem Augenzwinkern: „Ich finde nicht, dass es ein schlechtes Haushaltsergebnis ist. Wir tun sehr viel im kompletten Stadtgebiet.“ Dem schlossen sich die Gemeinderäte einmütig an.

Ohne Diskussion wurden der Haushaltsplan sowie die Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre vom Boxberger Gremium angenommen.

