Wichtige Weichenstellung für die Zukunft

Die Kirchliche Sozialstation Boxberg und die Stadtverwaltung haben jetzt ganze Sache gemacht: Die Räumlichkeiten in der Karl-Hofmann-Straße gehören ab 1. Januar der Einrichtung.

Boxberg. Auch wenn das laufende Jahr infolge Corona für die Kirchliche Sozialstation alles andere als einfach war, ist es dennoch wohl eines der bedeutendsten Jahre in der über 40-jährigen Geschichte. Noch vor dem Jahreswechsel wurden die Gespräche mit der Stadt über den Erwerb der Räumlichkeiten der Sozialstation im neuen Gesundheitszentrum in der Karl-Hofmann-Straße abgeschlossen und der Kaufvertrag unterzeichnet werden.

Nicht immer einfach

Eine lange und nicht immer einfache Entwicklung, wie Bürgermeister Christian Kremer und die beiden Vorstandsmitglieder der Sozialstation, Andrea Dittmann und Maria Heim, bei der Vertragsunterzeichnung im Rathaus ausführten. Doch gemeinsam, so Kremer, sei man stark und gemeinsam habe man die gesteckten Ziele erreicht, die Versorgung und Betreuung hilfsbedürftiger Bürger in Boxberg, Ahorn und Assamstadt auszubauen und eine qualitativ hochwertige Versorgung anzubieten – mit Erfolg, wenn man in Geschichte und Entwicklung der Sozialstation zurückblicke.

Die in den zurückliegenden vier Jahrzehnten stets wachsende Nachfrage nach Pflege- und Betreuungsleistungen stellten immer wieder neue Herausforderungen an Personalbedarf und Räumlichkeiten der Sozialstation. Zunehmend schwierig gestaltete sich die Anmietung geeigneter neuer Räumlichkeiten, zumal die Zahl der zu Betreuenden und der Mitarbeiter – auch aufgrund neuer Pflege und Betreuungsangebote – immer umfangreicher wurde.

Wollte man das Ziel der Einrichtung einer Tagespflege realisieren, waren neue Räumlichkeiten unumgänglich. Die Suche und Gespräche begannen. Besonders erfreulich, so Andrea Dittmann, dass man hierbei stets mit der vollen Unterstützung der Stadt rechnen durfte.

Seit 2016 Gespräche

Bereits 2016 waren Gespräche und Planungen der Stadt mit dem Saarländischen Schwesternverband über die Nutzung des ehemaligen Pflegeheims in der Karl-Hofmann-Straße und die Errichtung eines Gesundheitszentrums im Gange. Hier bot sich die Gelegenheit, mit einzusteigen. Doch das hohe finanzielle Risiko und die künftige Entwicklung der Einrichtung ließen eine direkte Investition zunächst nicht zu. Hier war die Stadt sofort bereit, mit dem Saarländischen Schwesternverband als Investor in das Vorhaben neues Gesundheitszentrum einzusteigen – die Stadt als Eigentümer der Räumlichkeiten für die Sozialstation im Erdgeschoss und der Saarländische Schwesternverband für die Wohnungen in den Obergeschossen.

Im Herbst 2018 war es soweit. Der Mietvertrag, mit der Kaufoption, wurde mit der Stadt abgeschlossen und die neuen Räumlichkeiten zum 1. Oktober 2018 bezogen und in Betrieb genommen. Ein richtungsweisendes Datum für die Sozialstation Boxberg, denn sowohl das Angebot der Tagespflege als auch der übrigen Pflege und die Betreuungsangebote nahmen einen steilen Aufschwung, wie die aktuellen Zahlen mit 78 Mitarbeitern und 398 zu Betreuenden zeigen. Grund für den Vorstand der Sozialstation, in den zurückliegenden Monaten Gespräche mit der Stadt Boxberg über den Erwerb der angemieteten Räumlichkeiten zu führen und für die außerordentliche Mitgliederversammlung im November dem ausgearbeiteten Kaufvertrag zuzustimmen.

Gute Finanzlage der Stadt

Auch Bürgermeister Christian Kremer unterstrich bei der Vertragsunterzeichnung die Bedeutung der Arbeit der Sozialstation für die Stadt und ihre Bürger. Dank der guten Finanzlage der Stadt und der Unterstützung durch das Land mit Fördermitteln aus dem Versorgungsverband Jugend und Soziales sei es möglich gewesen, das Vorhaben „Neues Gesundheitszentrum“ als Investor mit dem Saarländischen Schwesternverband zu finanzieren. Auf dieser Basis sei es möglich geworden, der Sozialstation ein faires Kaufangebot zu unterbreiten, wobei auch die vom Land gewährten Zuschüsse für die Einrichtung der Tagespflegeplätze berücksichtig worden seien.

Andrea Dittmann dankte bei der Vertragsunterzeichnung Bürgermeister Christian Kremer und der Stadt namens des gesamten Vorstandes für das finanzielle Engagement bei der Realisierung und die fairen Verhandlungen bei der Ausarbeitung des Kaufvertrages. Die Sozialstation sehe sich gut gerüstet und schaue optimistisch in die Zukunft.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020