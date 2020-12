Wichtelsuche bereitete Kindern viel Spaß

Schwabhausen.Wegen der Corona Pandemie konnte auch in Schwabhausen kein Weihnachtsmarkt stattfinden, bei dem traditionell auch der Nikolaus zu Gast ist. Um den Kindern zumindest eine kleine Freude zu bereiten, erfolgte am Nikolaustag eine Weihnachtswichtelsuche unter freiem Himmel. Hierfür haben Adrienne Weber (links) und Danika Hofmann (rechts) sieben Weihnachtswichtel gebastelt und dann in Schwabhausen versteckt. Die Wichtel waren jeweils mit einem Buchstaben versehen, die insgesamt ein Lösungswort ergaben. Wer dieses herausgefunden hatte, konnte sich ein von Ortsvorsteher Benjamin Czernin (Mitte) gestiftetes Nikolaus-Geschenk abholen. Übergeben wurden die Präsente von zwei Weihnachtselfen. Der Erlös des Wichtel-Verkaufs kommt dem evangelischen Kindergarten Schwabhausen zugute. Die Aktion war ein voller Erfolg. Viele Kinder beteiligten sich an der Suche. zug/Bild: Czernin

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020