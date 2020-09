„Wertvoller“ Gottesdienst

Boxberg/Wölchingen.Schön? Erfolgreich? Beliebt? Was gibt einem eigentlich Wert? „Wertvoll“ heißt der besondere Gottesdienst, der Antworten gibt – und den die evangelische Kirchengemeinde Boxberg/Wölchingen am Sonntag, 20. September, um 10 Uhr im Gemeindehaus in Boxberg veranstaltet.

Jeder sehnt sich danach, bedingungslos geliebt zu werden. Ohne Vorleistung, einfach so. Jeder möchte wertvoll sein. Doch die menschliche Zeit hat ganz andere Normen: Leistung und Erfolg, Aussehen und Ansehen. Jeder versucht, sich im besten Licht darzustellen – die sozialen Medien sind voll davon. Gleichzeitig ist man es leid, uns eine Daseinsberechtigung erkämpfen zu müssen. Im „Wertvoll“-Gottesdienst spricht Andreas Schuß vom Kinderhilfswerk Compassion Deutschland darüber, was einem wirklich wertvoll macht. Kreative Verkündigung mit Bildern und Videos, die berühren, machen diesen Gottesdienst besonders..

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.09.2020