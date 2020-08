Wenn die Bretter der Bühne die Welt bedeuten

Auf 20 Jahre Einsatz für Gleichberechtigung und Inklusion behinderter junger Menschen blickt der Verein „Sprungbrett“ zurück. Gleichzeitig begeht das Inklusionstheater den fünften Geburtstag

Unterschüpf/Üttingshof. Warum ist Theaterspielen wichtig? Frank Scheufele, Mitglied des Theaterensembles „Sprungbrett“ von Gut Uttingshof, muss nicht lange überlegen: „Es macht so richtig Spaß, in einer solchen Truppe unter einem tollen Regisseur spielen zu können. ‚Bretter, die die Welt bedeuten’ – mit diesem Satz ist alles gesagt, alles, was Theaterspielen für mich bedeutet.“

Bereits an seinem früheren Wohnsitz in Heidenheim an der Brenz hat Frank Scheufele Theaterluft geschnuppert. Durch einen Zeitungsartikel wurde er auf das Theater „Sprungbrett“ aufmerksam. Die Aufführung von „Es war einmal …der Teufel“, erlebte er 2018 als Zuschauer. Ein Jahr später stand er im „Don Quichotte“ selbst auf der Bühne – besser gesagt, er war mit dem Ensemble unterwegs, das sein Publikum zu einem kurzweiligen Theaterspaziergang durch die Innenstadt von Bad Mergentheim einlud.

Spielend Persönlichkeit entfalten

„Behinderte Menschen besitzen außergewöhnliche Fähigkeiten“, sagt Dr. Sabine Kaplirz zu Sulewicz, Vorsitzende des Vereins „Sprungbrett“, mit fester Überzeugung. „Wir unterstützen nicht nur bei der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsbildungsplätzen, sondern bieten darüber hinaus eine Vielfalt an Möglichkeiten der Freizeitgestaltung an wie therapeutisches Reiten, Sportveranstaltungen und Ferienprogramme.“

Stolz sei der Verein „Sprungbrett“ auf seine Theatergruppe. „Menschen mit einem Handicap werden oft, absichtlich oder unabsichtlich, übersehen. Auf der Bühne jedoch stehen sie im Mittelpunkt, treten aus dem Hintergrund heraus ins Rampenlicht. Der spielende Mensch entfaltet, was in der Tiefe seiner Person schlummert. Mit dem Erfolg, wächst das Selbstbewusstsein. Die jungen Menschen werden selbständiger, sprachgewandter und aufgeschlossener, was ihnen im alltäglichen Leben sehr zugutekommt“, weiß die Vorsitzende aus Erfahrung.

„Ein bisschen langsamer und deutlicher sprechen“, ruft Florian Brand den Spielern zu. „Mehr Kraft und Überzeugung in die Stimme legen“, korrigiert er. Es sind nur noch Feinheiten, an denen gefeilt werden muss. Der Regisseur lockert seine Corona-Schutzmaske und wischt sich die Stirn. „Theaterarbeit ist anstrengend“, versichert er. Acht Menschen stehen miteinander auf der Bühne. Nichts Ungewöhnliches, außer vielleicht, dass fünf von ihnen eine Behinderung haben. Für Florian Brand spielt das keine Rolle.

„Was zählt ist Freude am Spielen, Leistungsbereitschaft und Talent“, erklärt er und räumt mit der irrigen Meinung auf, dass Spieler mit Handicap spontaner, freier und lockerer spielen. „Sie arbeiten genauso ernsthaft und diszipliniert und stellen hohe Anforderungen an sich selbst.“

Gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten – so definiert Florian Brand „Inklusion“. „Wo wird das besser erfahrbar, als beim Theaterspielen? Die Spieler lernen miteinander und voneinander und das Ensemble wächst zu einer Einheit zusammen.“

Lebhafter Dialog

Was macht eine gute Szene aus? Darüber führen die Schauspieler einen lebhaften Dialog auf der Bühne. Braucht eine gute Szene große Momente und Special Effects? Oder muss es dabei um Leib und Leben gehen, wie der geizige Mr. Ebenezer Scrooge in Charles Dickens Weihnachtsgeschichte erfahren hat? Braucht eine wirklich gute Szene den Konflikt zwischen Gut und Böse – wie etwa in den Geschichten, die sich um den Teufel ranken? Oder ist es wichtig, dass Spielern wie Zuschauer gewissermaßen ein Spiegel vorgehalten wird, der sie schonungslos mit der Realität konfrontiert, wie es der abenteuersüchtige Don Quichote erleben musste? Ein Fantast, der ohne den ersehnten Ruhm nach Hause kommt und trotzdem kein Verlierer ist.

Überhaupt – „was ist Realität?“, fragt Don Quichote. Die Spieler nehmen ihre Masken ab, zeigen ihr „wahres“ Gesicht. „Realität ist das, was die Leute sehen. Keine Helden und Prinzessinnen.“ Sie sehen Menschen mit ihren Fehlern und Unzulänglichkeiten aber auch mit ihren Talenten, ihrer Fantasie, mit ihrem Charme und ihrer Liebenswürdigkeit, mit den vielen Facetten ihrer Persönlichkeit. Und vielleicht erkennt am Ende das Publikum, dass die auf der Bühne gar nicht so anders sind als die im Zuschauerraum.

Eine Woche noch bis zur Aufführung. Die Texte sitzen. Die Tanzeinlagen klappen wie am Schnürchen. Der Regisseur ist zufrieden. Aufgeregt? Lampenfieber? „Nicht die Spur“, versichert Frank Scheufele ganz „cool“. „Na ja, ein bisschen schon“, gibt er zu. „Ist ja normal, gehört einfach dazu, wenn man auf der Bühne steht.“

Das Stück „Meine Lieblingsszene“ wird aufgeführt in der Kulturkirche Unterschüpf, Tottenheimer Straße 13, am Samstag, 29. August, 20.30 Uhr (Einlass ab 20 Uhr). Der Eintritt ist frei (Spenden werden entgegengenommen). Die Aufführung findet mit begrenzter Zuschauerzahl und unter Beachtung aller Maßnahmen zum Schutz gegen eine Corona-Infektion statt. Anmeldung ist unbedingt erforderlich: Mail: sprungbrett@gut-uettingshof.de (mit Angabe von Personenanzahl, Name, Adresse, Telefonnummer).

