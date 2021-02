Weitsicht zahlt sich aus

Boxberg.Die Stadt Boxberg hat bei Tiefbaumaßnahmen im Stadtgebiet in weiser Voraussicht immer zusätzliche Leerrohre für eine spätere Telekommunikationsverkabelung mitverlegt. Dies zahlt sich nun aus. Im Zuge des Breitbandausbaus im Main-Tauber-Kreis will die Deutsche Telekom von der Stadt Boxberg nun solche Leerrohre kaufen oder mieten. Der Gemeinderat stimmte in der Sitzung am Montag in der Umpfertalhalle den von der Stadtverwaltung vorgestellten Modalitäten zu.

Die Stadt Boxberg verkauft drei Leerrohre zum Preis von 29 Euro pro Meter. Im einzelnen sind dies: ein Leerrohr im Baugebiet Leimengrube in Unterschüpf mit einer Länge von rund 190 Metern zwischen dem Hatzfeldweg 4 und der Schenken-von-Schüpf-Straße 4 für 5510 Euro, ein Leerrohr von Schweigern zum Aussiedlerhof Neckelstein mit einer Länge von rund 850 Metern zwischen der Marktstraße 61 und dem Neckelstein 1 in Schweigern für 24 650 Euro sowie ein Leerrohr von Schweigern nach Epplingen mit einer Länge von rund 5460 Metern zwischen der Marktstraße 1 in Schweigern und Epplingen für 158 340 Euro.

„Die Kosten für das Verlegen der Leerrohre waren für die Stadt Boxberg natürlich günstiger, weil wir das mitgemacht haben, als die Straße schon für andere Maßnahmen aufgegraben war“, erläuterte Bürgermeister Christian Kremer.

Im Rahmen von unterschiedlichen Baumaßnahmen hat die Stadt Boxberg zur eigenen Nutzung Rohre verlegt. Darin wurden bereits Telekommunikationsleitungen, Steuerungskabel, Stromleitungen oder Ähnliches verlegt, die für die Baumaßnahme benötigt wurden, sowie Leerrohre. Im Zuge des Breitbandausbaus möchte die Telekom nun die folgenden drei Rohre von der Stadt Boxberg für die Einlegung von Telekommunikationsleitungen anmieten. Das jährliche Mietentgelt beläuft sich auf 0,96 Euro pro laufendem Meter.

Die einzelnen Rohrabschnitte sind: Kabelschutzrohr im Gewerbegebiet „Seehof“ in Windischbuch auf einer Länge von etwa 900 Metern zwischen der Robert-Bosch-Straße 1 und der Seehöfer Straße für 864 Euro pro Jahr; Kabelschutzrohr auf Gemarkung Schwabhausen auf einer Länge von rund 435 Metern östlich des Ortsteils Schwabhausen für 417 Euro pro Jahr; Kabelschutzrohr zwischen Epplingen und Kupprichhausen auf einer Länge von circa 2590 Metern zwischen dem Ortsausgang Epplingen und dem Siegelsberg 16 in Kupprichhausen für 2486 Euro pro Jahr. hut

