Weiterbildung für die allgemeine Sicherheit

19 Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen aus den Abteilungen der Stadtfeuerwehr Boxberg haben erfolgreich am Maschinistenlehrgang teilgenommen.

Boxberg/Unterschüpf. Auch wenn es infolge der Coronabedingungen alles andere als einfach war, so konnte der von der Stadtfeuerwehr Boxberg durchgeführte Maschinistenlehrgang erfolgreich abgeschlossen werden. 19 Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen aus verschiedenen Abteilungen der Stadtfeuerwehr Boxberg konnten beim Schlussappell zum Lehrgangsabschluss am Unterschüpfer Wasserschloss ihre Urkunden für die Befähigung als Maschinisten entgegen nehmen.

Erstmals wurde dieser Maschinistenlehrgang mit Adrian Baumann als Lehrgangsleiter und seinen Ausbildern Edgar Wenisch, Ralf Dittmann und Jonas Hefner sowie den Ausbildungshelfern Steffen Wegert und Axel Volk in Eigenregie der Stadtfeuerwehr durchgeführt.

Erfreut über das große Interesse an diesem Ausbildungslehrgang und die erfolgreiche Teilnahme der Feuerwehrleute zeigte sich Stadtkommandant Harry Schroth. Alle Teilnehmer haben bis zum Schluss durchgehalten und die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. so Stadtkommandant Harry Schroth in seinem Rückblick der coronabedingt im Freien stattfand. Dank sagte er Lehrgangsleiter Adrian Baumann und seinem Ausbilder- und Helferteam für ihren Einsatz bei der Vorbereitung und Durchführung dieser erstmaligen, selbständigen Ausbildung von Maschinisten im Boxberger Stadtgebiet. Ebenso dankte er Kreisbrandmeister Andreas Geyer für die Unterstützung bei der Lehrgangsplanung und Durchführung.

Ein ganz besonderes Lob zollte er den Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, die bereit waren diesen Lehrgang zu absolvieren und ihre zusätzliche Freizeit für das Ehrenamt zu opfern. Schließlich waren in den beiden Lehrgangswochen 37 Stunden geballtes Feuerwehrwissen sowie umfassende technische Handhabe zu lernen – und dies alles unter den strengen Hygienebedingungen beziehungsweise der Mundschutzpflicht. Für die Zukunft wünschte er den Lehrgangsteilnehmern eine erfolgreiche Arbeit in ihren Wehren und bei ihrer Tätigkeit als Maschinist.

Einen Rückblick auf den Lehrgang gab Lehrgangsleiter Adrian Baumann. Sein Ausbilderteam sowie die beiden Ausbildungshelfer hätten professionelle Arbeit geleistet. erfreulich sei auch das kollegiale Miteinander gewesen. Zudem sei der Einsatz und das Engagement der teilnehmer in den sieben Lehrgangseinheiten mit 37 Unterrichtsstunden, bei denen theoretisches wie auch praktischen Wissen vermittelt wurde, beispielhaft gewesen. Er sei besonder s stolz darauf, dass alle Teilnehmer den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen haben. Auch sei die Unterstützung von Kreisbrandmeister Andreas Geyer und Stadtkommandant Harry Schrothwehr wichjtig gewesen.

Lob, Anerkennung für die Durchführung dieses Maschinistenlehrgang gab es von Kreisbrandmeister Andreas Geyer. Sowohl Vorbereitung und Durchführung dieses Lehrgangs gestalteten sich unter den derzeitigen Coronavorgaben besonders schwierig. Umso mehr müsse man anerkennen, dass auch unter der strengen Hygienevorgabe eine sichere und erfolgreiche Ausbildung gewährleistet werden konnte. Dies sei auch für ihn Voraussetzung für die Genehmigung des Lehrgangs gewesen. Eine gute Ausbildung in den Wehren sei die Grundlage für die Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft auch in der derzeit schwierigen Coronazeit.

Den Lehrgangsteilnehmern zollte er ein besonderes Lob für ihre Bereitschaft, sich in den ehrenamtlichen Dienst der Feuerwehr mit ihrer besonderen Verantwortung für Mensch, Maschine und Gerät zu stellen und viele Stunden ihrer Freizeit dafür zu opfern.

Ganz besonders erfreulich sei es für ihn, dass alle Teilnnehmer erfolgreich den Lehrgang abschließen konnten und er ihnen (wegen Corona im Freien, mit Abstand und ohne Händedruck) zusammen mit Stadtkommandant Harry Schroth und Ausbildungsleiter Adrian Baumann die Urkunden über die Lehrgangsteilnahme und Befähigung als Maschinist überreichen könne.

Die Urkunden als Maschinisten erhielten:

Sebastian Schnaufer, Andreas Hettinger, Alexander Bauer (Boxberg/Wölchingen); Julian Schulz (Angeltürn); Thomas Volk, Bernd Behringer (Bobstadt); Lars Kilian (Kupprichhgausen); Heiko Schmidt (Lengenrieden), Florian Sponagel, Dennis Zoder (Schwabhausen); Laura Wegert, Dominik Weckesser, Alexander Henn, Jochen Blank (Schweigern); Karin Schreiber, Andreas Thurmann, Dominic Nuß, Andreas Heckmann (Uiffingen); Martin Scelle, Thorsten Tremmel, Steffen Schneider (Windischbuch). prewe

