Weinlese im Schüpfer Grund hat begonnen

Oberschüpf.Im Altenberg und Kahlberg des Winzerhofs Oehm in Oberschüpf hat man mit der Weinlese direkt nach dem Schüpfer Weinfest begonnen. Bei strahlendem Sonnenschein wurde der Silvaner gelesen und heute geht es mit dem Kerner weiter. Winzer Andreas Oehm sprach von einem guten Weinherbst in diesem Jahr. Beim Silvaner wurden 80 Grad Öchsle gemessen, beim Kerner 75 Grad Öchsle. Hier darf zwecks der Sektvermarktung der Alkohol nicht so stark sein, so Oehm. Prall gefüllte Traubenbehälter warteten auf den Abholdienst zur Winzergenossenschaft Reicholzheim. wahe/Bild: Henninger

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.09.2019